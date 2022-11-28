Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы от России

У России остается Северный флот на Кольском полуострове и есть возможности угрожать морским коммуникационным линиям между Америкой и Европой и всей критически важной инфраструктуре под водой, подчеркнули в Минобороны Норвегии

Норвегия, несмотря на нынешние события на Украине и «гибридные угрозы», не видит прямой военной угрозы со стороны России. Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы видим гибридные угрозы, этот бряцание оружием с применением ядерного оружия. Вот почему мы увеличили наши расходы на оборону, вот почему мы повышаем нашу осведомленность. Однако мы не видим конкретной прямой военной угрозы для самой Норвегии», — сказал он.

По словам Грама, для Норвегии большое значение имеет ситуация на Крайнем Севере. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что «Россия ослаблена в военном отношении из-за операции на Украине», у Москвы все еще есть Северный флот на Кольском полуострове.

«У них есть возможности угрожать морским коммуникационным линиям между Америкой и Европой, а также всей критически важной инфраструктуре под водой», — отметил глава Минобороны Норвегии.

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