Атака украинских беспилотников в Севастополе. Главное

Атака началась в 04:20 мск и в ней были задействованы 16 беспилотников, сообщили в Минобороны России. Пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Севастопольская бухта (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Минобороны назвало произошедшее терактом, а севастопольский губернатор описал атаку украинских дронов как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

Об атаке украинских дронов в акватории Севастопольской бухты Развожаев сообщил в районе 05:00 мск. Он заявил, что атаки отбивают корабли Черноморского флота, и призвал сохранять спокойствие.

В районе 07:00 городские власти заявили о временном перекрытии рейда (водное пространство у побережья), в частности было приостановлено движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту. К 14:40 рейд открыли, катера и паромы ходят по графику, рассказали в правительстве Севастополя.

Атака украинских беспилотников отбивалась несколько часов, к 10:00 все дроны были уничтожены, позже рассказал губернатор Севастополя. Целью атак он назвал объекты Черноморского флота и описал ее как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

В ходе атаки никто не пострадал, гражданская повреждений не получила, сообщил Развожаев, но уточнил, что в находящемся неподалеку от акватории общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло оконное стекло.

В Сети опубликовали кадры с работой ПВО над Севастопольской бухтой. На них виден дым от сбитого дрома. Съемка велась с побережья бухты.

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Днем 29 октября атаку украинских дронов подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, она началась в 04:20 мск, в ней были задействованы девять беспилотных летательных аппарата и семь автономных морских беспилотника. Для уничтожения дронов применялось корабельное оружие и морская авиация, заявили в министерстве.

Незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.

Корабли Черноморского флота, которые были атакованы дронами, участвуют в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки», указали в ведомстве.

После сообщений об атаках Развожаев призвал население не публиковать информацию о том, где и как работают системы обороны города. Позже он сообщил, что продолжающимися публикациями соответствующих видеозаписей займутся спецслужбы. Губернатор также заявил о закрытии для гражданских лиц доступа к трансляции камер видеонаблюдения.

Власти Севастополя не раз сообщали об атаках дронов. В частности 19 октября вблизи аэродрома Бельбек в районе Северной стороны города с помощью системы ПВО был сбит дрон. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе, в результате чего возник пожар. Никто не пострадал.

27 октября беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, минимальные повреждения получил трансформатор, пострадавших не было, сообщал Развожаев.

В Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности, а с 19 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина — режим среднего уровня реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, досмотр автомобилей и другие меры.