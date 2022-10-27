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Развожаев сообщил об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

Губернатор Севастополя Развожаев: Балаклавскую ТЭС атаковали с помощью беспилотника
Средства радиолокационной защиты «по сути, сбили беспилотник со своей траектории», загорелся неработающий трансформатор, пояснил губернатор. Пожар оперативно потушили сотрудники ТЭС, на электроснабжение Крыма ЧП не повлияло
Балаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Балаклавскую ТЭС атаковали с помощью беспилотника, был минимально поврежден трансформатор, никто не пострадал, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было», — сообщил он. Пожар потушили работники станции, пояснил он.

Развожаев добавил, что средства радиолокационной защиты «по сути, сбили беспилотник со своей траектории», он не достиг цели.

По словам губернатора, на электроснабжение Крыма инцидент не повлиял. «Электричество есть везде», — отметил он.

Первые два блока Балаклавской ТЭС ввели в эксплуатацию в октябре 2018 года, в марте следующего года запустили вторую очередь. На церемонии пуска присутствовал президент России Владимир Путин.

Мощность ТЭС составляет 470 МВт, она оборудована газовыми турбинами ТПЭ-800, паровыми турбинами К-80-7.4, котлами-утилизаторами П-149, блочными трансформаторами и сухими вентиляционными градирнями. Как отметил глава «Ростеха» (ее «дочка» отвечала за строительство объекта) Сергей Чемезов, «энергообъектов такого уровня в Крыму никогда не было».

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Балаклавская и Таврическая ТЭС (Симферопольский район) вместе обеспечивают 90% энергопотребления Крыма.

Развожаев сообщал о сбитом в Севастополе беспилотнике 19 октября. Тогда дрон сбили на Северной стороне, часть его обломков упала на жилой частный дом, произошел пожар. Никто не пострадал.

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беспилотник Севастополь Крым ТЭС электричество
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