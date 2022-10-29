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В Сети появилось видео работы ПВО над Севастополем

Телеграм-канал «Вести» опубликовал видео работы ПВО над Севастопольской бухтой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев говорил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку украинских беспилотников.

На видео виден дым от сбитого дрона. Съемка велась с побережья Севастопольской бухты.

Также видео размещено в телеграм-канале «ЧП Крым». На нем видно, как в море упал задымленный снаряд. Предположительно, это части от беспилотника.

Материал дополняется.

Теги
Крым Севастополь видео ПВО беспилотники Михаил Развожаев
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