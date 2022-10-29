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Глава Севастополя сообщил, что Черноморский флот отбивает атаку БПЛА

Глава Севастополя Развозжаев: корабли Черноморского флота отбивают атаку БПЛА
Городские объекты в Севастополе не пострадали, жителям рекомендуется сохранять спокойствие, экстренные службы готовы к выполнению задач, написал губернатор Развозжаев. Накануне БПЛА атаковал Балаклейскую ТЭС
Фото: Alexander Aksakov / Getty Images
Фото: Alexander Aksakov / Getty Images

Корабли Черноморского флота России отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, никакие городские объекты в Севастополе не поражены, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развозжаев.

«Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — добавил он.

Власти Севастополя не раз сообщали об атаках дронов, в частности, 19 октября беспилотник сбили на Северной стороне, часть обломков упала на жилой дом, это вызывало пожар. Никто не пострадал.

Позднее, 27 октября, с помощью БПЛА была атакована Балаклавская ТЭС, трансформатор получил минимальные повреждения, рассказал тогда Развозжаев. Губернатор добавил, что средства радиолокационной защиты «по сути, сбили беспилотник со своей траектории», он не достиг цели. На электроснабжение Крыма инцидент не повлиял, свет есть везде, заверил он.

В пятницу, 28 октября, Развозжаев продлил действие в Севастополе режима желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 12 ноября. В Крыму аналогичный режим продлили до 7 ноября. На всем полуострове с середины октября введен средний уровень реагирования.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Черноморский флот Севастополь Развозжаев беспилотник БПЛА Крым
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