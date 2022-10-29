В Севастополе закрыли доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что продолжаются случаи публикации видеозаписей с работой систем обороны города. Власти призывали этого не делать и по таким эпизодам начнут работать спецслужбы, добавил он

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе гражданам закрыли доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Решение принято на заседании оперативного штаба в связи с публикацией видеозаписей с работой систем обороны города.

«Принято решение на штабе, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты в период уровня среднего реагирования и повышенной опасности», — сказал он.

Трансляции будут доступны только для спецслужб и системы «Безопасный город». «Эта мера необходимая, потому что она сегодня влияет на безопасность города», — сказал губернатор.

По его словам, продолжаются случаи публикации видеозаписей с работой систем обороны города, чего власти призывали граждан не делать. «По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Время уговоров закончено. Те, кто до сих пор не понял, — с ними будет проводиться уже специальная работа», — указал он.

Ранее Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 29 октября в городе работали системы ПВО и отражали атаки дронов. Все они были сбиты, указал он, добавив, что, по предварительной информации, в акватории был уничтожен надводный беспилотник.

По его словам, в общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа, расположенного рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло стекло. Пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры в городе нет, отметил он.

Развожаев также обратился к просьбой к населению не писать про то, что кто-то где-то что-то видел. «Всем должно быть уже понятно, что такие данные очень нужны укронацистам, чтобы понять, как выстроена защита нашего города», — написал губернатор Севастополя.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, режим среднего уровня реагирования. Это предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, досмотр автомобилей и другие меры.