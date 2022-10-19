Развожаев сообщил о сбитом вблизи аэродрома Бельбек беспилотнике
Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили беспилотник около аэродрома Бельбек
В районе аэродрома отработала система ПВО, подробностей губернатор не сообщил
В районе Северной стороны Севастополя отработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, сбит беспилотник вблизи аэродрома Бельбек.
На аэродроме базируется истребительный авиационный полк. В ноябре 2018 года RT писал, что там дислоцирован 38-й истребительный авиаполк в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС, а также ПВО России.
Летом в районе Бельбека несколько раз срабатывали системы ПВО. В августе Развожаев сообщал о сбитом поблизости беспилотнике.
1 октября на военном аэродроме загорелся самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, «произошел частичный подрыв боекомплекта». Пилот успел эвакуироваться, аэродром не пострадал.