Развожаев сообщил о сбитом вблизи аэродрома Бельбек беспилотнике

В районе аэродрома отработала система ПВО, подробностей губернатор не сообщил

В районе Северной стороны Севастополя отработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, сбит беспилотник вблизи аэродрома Бельбек.

На аэродроме базируется истребительный авиационный полк. В ноябре 2018 года RT писал, что там дислоцирован 38-й истребительный авиаполк в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС, а также ПВО России.

Летом в районе Бельбека несколько раз срабатывали системы ПВО. В августе Развожаев сообщал о сбитом поблизости беспилотнике.

1 октября на военном аэродроме загорелся самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы, «произошел частичный подрыв боекомплекта». Пилот успел эвакуироваться, аэродром не пострадал.