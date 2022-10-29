Глава Севастополя назвал объекты флота целью ВСУ во время атаки дронов

По словам губернатора, атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

При атаке беспилотников в Севастополе целью ВСУ были военные объекты Черноморского флота России. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, передает ТАСС.

«Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее, — сказал он.

По словам Развожаева, атака ВСУ с применением беспилотников в акватории Севастопольской бухты была самой массированной с начала спецоперации на Украине.

Глава города отметил, что все ранее доступные для гражданских лиц трансляции с камер видеонаблюдения в Севастополе будут закрыты. «По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы», — добавил он.

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