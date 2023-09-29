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Политика ,  
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Генштаб заявил, что планов дополнительных мобилизационных мероприятий нет

Генштаб: планов дополнительных мобилизационных мероприятий нет
Фото: Михаил Сергеев / ТАСС
Фото: Михаил Сергеев / ТАСС

В Генеральном штабе «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет». Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, желающих поступить на военную службу по контракту и добровольцев «достаточно для выполнения возложенных задач». Число россиян, которые хотят заключить контракт с Минобороны «в настоящее время значительно увеличилось». Для них была расширена «сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами».

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