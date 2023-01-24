В Кремле опровергли статью об обсуждении мобилизации 200 тысяч человек

Дмитрий Песков опроверг данные телеканала CNN об обсуждении в Кремле планов мобилизации ещё 200 тысяч человек. Москва неоднократно опровергала сообщения о планах новой мобилизации

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Данные о том, что российский президент Владимир Путин изучает возможность дополнительной мобилизации еще 200 тыс. человек являются недостоверными, заявил ТАСС представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Является», — ответил он на вопрос агентства, является ли эта информация столь же недостоверной, как и ранее появившиеся данные о возобновлении мобилизации в России.

Ранее об изучении Путиным такой возможности сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки. По их словам, президент может принять соответствующее решение в ближайшие несколько недель, чтобы «вернуть инициативу» в боевых действиях. По данным издания, директор ЦРУ Билл Бернс в начале января во время визита в Киев проинформировал украинского президента Владимира Зеленского об этих данных.

Путин скорее всего еще не принял решение по этому вопросу, поскольку «почти наверняка обеспокоен негативными последствиями для общества и негативными экономическими отголосками», сказал CNN высокопоставленный чиновник западной разведки.

Частичная мобилизация в России продолжалась с 21 сентября по конец октября, министр обороны Сергей Шойгу затем объявил о ее завершении. ПУтин говорил, что были мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев. Президентский указ о завершении мобилизации подписан не был, в Кремле на вопросы об этом отвечают, что «точка поставлена», и призывают не верить информации о возобновлении призыва.

Песков позднее отмечал, что остановлен призыв в рамках мобилизации, но сам президентский указ о ее начале продолжает действовать, поскольку документ включает в себя «и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами». «Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т. д. В этой части указ продолжает работать», — заявил он в середине января.