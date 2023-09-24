В Забайкалье жены мобилизованных пожаловались на застрявшие посылки

Фото: Денис Синяков для РБК

В Забайкальском крае жены мобилизованных пожаловались на невозможность отправить посылки мужьям в зону военной операции из-за плохой работы сортировочного центра «Почты России», сообщило издание «Чита.ру».

По словам собеседницы издания — жены мобилизованного, несколько женщин полмесяца назад отправили посылки с теплыми вещами, которые все это время пролежали на сортировке в «Почте России».

В главном отделении женщинам объяснили, что проблемы связаны с нехваткой работников — мужчины начали массово увольняться из-за низких зарплат, а женщины не справляются с потоком. Там также отметили, что не стали уведомлять о проблемах в работе сортировочного центра, чтобы накопить посылки и «наглядно показать проблему главному филиалу в Москве».

В пресс-службе регионального отделения «Почты России» рассказали изданию, что некоторые сотрудники находятся в плановых отпусках и на больничных. В филиале открыты новые вакансии и уже есть кандидаты на должность сортировщиков, которых набрали заранее — перед стартом высокого сезона отправок в ноябре, добавили в отделении.

С мая посылки до 10 кг для участников военной операции на Украине доставляются бесплатно. Указания действуют во всех почтовых отделениях страны, включая новые регионы — Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР. Число посылок до 10 кг, которое может отправить один человек, не ограничено. Ранее отправка без услуги переупаковки стоила 90 руб.