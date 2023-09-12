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ВЭФ ,  
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Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России

Путин: в армию служить по контракту пришли 270 тыс. россиян
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ВЭФ
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Военная операция на Украине
Отвечая на вопрос, будет ли новая мобилизация, Путин отметил, что пока в стране активно идет набор по контракту: договор подписали уже 270 тыс. человек. Прошлой осенью в рамках частичной мобилизации призвали 300 тыс. человек
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

По частичной мобилизации в России прошлой осенью призвали 300 тыс. человек, а за последние 6–7 месяцев добровольно подписали контракт 270 тыс. человек, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ, отвечая на вопрос о возможной мобилизации. РБК вел трансляцию.

Процесс продолжается, ежедневно 1000–1500 человек приходят подписывать контракт, добавил он.

«Люди сознательно идут на военную службу в сегодняшних условиях, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут, сознательно и добровольно, защищая интересы Родины», — сказал Путин.

В начале сентября в Сети появился «приказ» о частичной мобилизации, подписанный Сергеем Шойгу. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал документ фейком Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО). Депутат заявил, что в дополнительной мобилизации «сегодня необходимости нет», все задачи выполняются в рамках набора по контракту.

Частичная мобилизация в 2022 году была объявлена 21 сентября, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о выполнении задания по мобилизации 300 тыс. человек.

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