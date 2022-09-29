Посольство России в США призвало изучить причины ЧП на «Северных потоках»

Москва настаивает на тщательном и объективном изучении обстоятельств «беспрецедентных атак» на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», говорится в заявлении посольства России в США в Facebook (владелец соцсети американская компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В диппредставительстве отметили, что американские законодатели пытаются обвинить в случившемся Россию. «Может быть, с Капитолийского холма им лучше видно. Но в таком случае они, должно быть, также видели деятельность американских военных кораблей прямо на месте повреждений российской инфраструктуры всего за день [до происшествия]. Или заметили, как там летают беспилотники и вертолеты. Или наблюдали за учениями ВМС США с использованием подводных взрывчатых веществ, которые проводились на той же территории некоторое время назад. И, наконец, они, вероятно, помнят обещания президент [США Джо] Байдена «положить конец» «Северному потоку — 2», — перечислили в российском посольстве.

Дипломаты призвали задать вопрос о том, кому выгодно разрушение газопроводов. Ответ, по версии российской стороны, лежит на поверхности: торговля между Россией и Европой «стала бельмом на глазу» для США. Так как Вашингтон не смог предложить достойной альтернативы российскому газу, он решил «выдавить» Москву из Европы, используя «нерыночные методы и санкции». «Вашингтон изо всех сил пытается подсадить своих союзников на дорогую и неэкологичную иглу СПГ», — считает посольство.

Оба «Северных потока» были повреждены в ночь на 26 сентября. Утечки на трех нитках двух газопроводов обнаружили Дания и Швеция. Компания — оператор «Северного потока» Nord Stream назвала повреждения беспрецедентными. В Кремле не исключили, что это была диверсия, и напомнили об обещании Байдена избавиться от «Северного потока — 2».

Россия созовет внеочередное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить атаки на газопроводы.

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