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Суд отказался признать плакат «Миру — мир» дискредитацией армии

В марте на жителя Иваново Владислава Гайнова составили протокол о дискредитации армии из-за плаката «Миру — мир». Суд не увидел доказательств его вины и прекратил дело
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Советский районный суд города Иваново прекратил административное дело в отношении местного жителя, которого в марте задержали с плакатом «Миру — мир», следует из постановления суда. Эксперты МВД и судья сочли, что данное высказывание не является дискредитацией российской армии. На решение обратило внимание местное издание IvanovoNews.

Житель Иваново Владислав Гайнов вышел с плакатом «Миру — мир» 13 марта. Его задержали сотрудники полиции, доставили в дежурную часть, а также изъяли личные вещи и документы, в том числе смартфон.

На Гайнова составили протокол по ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России). В качестве доказательств вины Гайнова в суд поступили в том числе протокол об административном правонарушении, рапорты полицейских, а также письмо из экспертно-криминалистического центра МВД по Ивановской области, в котором говорится, что, по предварительной оценке, высказывание на плакате не содержит утверждений о действиях вооруженных сил или негативной оценки их действий.

«Содержание плаката с вышеуказанной надписью, с которым Гайнов В.А. находился в общественном месте, по мнению суда, само по себе не свидетельствует о дискредитации использования Вооруженных сил России», — указывается в судебном решении.

В связи с этим судья приняла решение о прекращении производства в отношении Гайнова и постановила вернуть изъятый у него полицейскими смартфон, говорится в постановлении суда.

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Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российских вооруженных сил ввели в российское законодательство в начале марта. Административная ответственность для граждан за такие действия предусматривает штрафы до 50 тыс. руб. (в случае призывов к несанкционированным акциями и беспорядкам — до 100 тыс. руб.), уголовная — штрафы до 1,5 млн руб. и лишение свободы сроком до 15 лет.

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Уже к середине апреля в суды, по данным ГАС «Правосудие», поступило более 600 административных дел о дискредитации армии.

Составлять протоколы начали в том числе на известных журналистов, музыкантов и общественных деятелей. За дискредитацию армии оштрафовали лидера ДДТ Юрия Шевчука, протодиакона Андрея Кураева, дважды — журналиста Илью Азара, бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову (сейчас против нее расследуется уголовное дело о дискредитации армии).

Семилетний срок по уголовному делу о дискредитации армии получил московский депутат муниципального округа Красносельский Алексей Горинов, уголовное производство открыто в отношении политика Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
дискредитация армии административное право Иваново Военная операция на Украине МВД суд
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