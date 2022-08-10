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Овсянниковой предъявили обвинение по делу о дискредитации армии

Бывшей сотруднице «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинение по делу о распространении фейков о российской армии, сообщил в Telegram адвокат Дмитрий Захватов, защищающий ее.

Обвинение предъявлено по п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти). По этой статье журналистке может грозить до десяти лет лишения свободы.

По словам Захватова, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной в Москве, который Овсянникова провела в середине июля.

Материал дополняется.

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