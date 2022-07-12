На Яшина завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию

Илья Яшин (Фото: Илья Яшин / Twitter)

Против политика Ильи Яшина возбуждено уголовное дело ст. 207.3 УК РФ (о «фейках» про российскую армию) сообщил его адвокат Вадим Прохоров в соцсетях.

«Сейчас мне позвонил следователь — начинается обыск у него дома. Еду на место», — написал он.

В конце июня Илья Яшин был арестован на 15 суток по ч. 1. ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).

В мае Яшин сообщил, что полиция составила на него четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.

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