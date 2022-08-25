Ройзман отказался признать вину в дискредитации армии
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал свою вину по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК).
Заседание по делу Ройзмана в Верх-Исетском районном суде идет в открытом режиме, суд отказал следствию в его закрытии.
Адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу положительные характеристики от музыкантов Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, писателя Бориса Акунина и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, передает E1.
По ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) грозит до трех лет лишения свободы. Следствие просило назначить Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября: запрет покидать квартиру с 00:00 до 23:59 за исключением явки в следственные органы и суд, общаться с кем-то, кроме адвоката и родственников, посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет. «Я правильно понимаю, что за ту одну минуту, что Ройзман может выходить, он может успеть посетить публичные места и массовые мероприятия, поэтому их надо отдельно запретить?», — обратил внимание адвокат Идамжапов.
На заседании представитель следствия заявил, что поводом для заведения дела стали слова Ройзмана в видеоролике с ответами на вопросы, где бывший мэр высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Сам политик ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу».
Ройзман был задержан утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Также силовики пришли в открытый политиком на основе частной коллекции Музей невьянской иконы и офис благотворительного фонда Ройзмана.
Весной бывшего мэра трижды штрафовали на 50 тыс. руб. по административным протоколам о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В мае ему назначили штраф еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство — распространение в Сети информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России») из-за комментария в Twitter к заявлению главы МИД Сергея Лаврова.