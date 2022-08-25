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Ройзман отказался признать вину в дискредитации армии

Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман не признал вину по деду о дискредитации российской армии
Политика обвиняют по ст. 280.3. УК, ему может грозить до трех лет тюрьмы. Следствие просило назначить ему запрет определенных действий. Ройзман не признал вину
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не признал свою вину по делу о дискредитации Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК).

Заседание по делу Ройзмана в Верх-Исетском районном суде идет в открытом режиме, суд отказал следствию в его закрытии.

Адвокат экс-мэра Владислав Идамжапов попросил приобщить к делу положительные характеристики от музыкантов Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, Андрея Макаревича, писателя Бориса Акунина и нобелевского лауреата Дмитрия Муратова, передает E1.

СК попросил запрет определенных действий для Ройзмана
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По ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) грозит до трех лет лишения свободы. Следствие просило назначить Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября: запрет покидать квартиру с 00:00 до 23:59 за исключением явки в следственные органы и суд, общаться с кем-то, кроме адвоката и родственников, посещать публичные мероприятия, отправлять и получать почту, использовать любые средства связи, в том числе интернет. «Я правильно понимаю, что за ту одну минуту, что Ройзман может выходить, он может успеть посетить публичные места и массовые мероприятия, поэтому их надо отдельно запретить?», — обратил внимание адвокат Идамжапов.

На заседании представитель следствия заявил, что поводом для заведения дела стали слова Ройзмана в видеоролике с ответами на вопросы, где бывший мэр высказывался о военной операции на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Сам политик ранее говорил, что дело завели «фактически за одну фразу».

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Ройзман был задержан утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Также силовики пришли в открытый политиком на основе частной коллекции Музей невьянской иконы и офис благотворительного фонда Ройзмана.

Весной бывшего мэра трижды штрафовали на 50 тыс. руб. по административным протоколам о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В мае ему назначили штраф еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство — распространение в Сети информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России») из-за комментария в Twitter к заявлению главы МИД Сергея Лаврова.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Ройзман суд Екатеринбург дискредитация армии уголовное дело
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