Илью Азара второй раз оштрафовали по статье о дискредитации армии

Илья Азар (Фото: iazar / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналиста «Новой газеты» Илью Азара оштрафовали на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, сообщил РБК его адвокат Леонид Соловьев и подтвердили в пресс-службе Хамовнического суда. Защита будет обжаловать решение.

Протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских вооруженных сил, наказание — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) был составлен на Азара в конце июля, причиной стал его пост в соцсетях об Одессе.

Это уже второй протокол на журналиста по статье о дискредитации армии. В прошлый раз на Азара завели административное дело по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП, которая предполагает штраф до 100 тыс. руб. для физических лиц.

Тогда поводом стал антивоенный пост Азара в Facebook (принадлежит Meta, эта компания признана экстремистской и запрещена в России) от 28 февраля, суд посчитал, что журналист в нем «совершает действия, направленные на дискредитацию использования» Вооруженных сил России и совершает «публичные призывы к воспрепятствованию использования» армии в целях защиты интересов России. Азара оштрафовали на 60 тыс. руб.