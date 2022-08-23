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Протодиакона Кураева оштрафовали за дискредитацию армии России

На него была составлена жалоба, в которой упоминалась одна из публикаций в «Живом журнале». Суд признал его виновным в дискредитации. Однако Кураев утверждает, что ему не разъяснили, какие именно слова суд счет противозаконными
Андрей Кураев
Андрей Кураев (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Никулинский районный суд Москвы признал протодиакона Андрея Кураева виновным в дискредитации Вооруженных сил России и назначил ему штраф. Об этом Кураев написал в своем «Живом журнале».

Он не уточнил размер штрафа, однако ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, по которой было заведено дело, предполагает наказание для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В карточке дела на сайте Никулинского суда пока составление какого-либо судебного акта не отражено. В последней записи говорится о том, что заседание было отложено до 11:00 23 августа в связи с неявкой привлекаемого лица.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Никулинского районного суда.

Как следует из публикации Кураева, в мае в МВД поступила жалоба на его публикацию в «Живом журнале» от 18 апреля. В ней упоминались военные действия на Украине и, в частности, давалась оценка поведению российских военных.

Кроме того, заявитель счел, что протодиакон «регулярно ведет открытую антироссийскую пропаганду» через свой блог. Автор жалобы попросил правоохранителей провести проверку.

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Кураев сообщил, что решение о штрафе намерен выполнить. Он отметил, что удалил записи в своем журнале, опубликованные с 23 февраля по 1 августа, чтобы избежать появления подобных жалоб в будущем.

При этом он подчеркнул, что суд не разъяснил, какие именно его слова он счел дискредитирующими армию. «Мотивировочная часть судебного постановления не зачитывалась. В материалах дела конкретные слова или цитаты также отсутствовали», — написал Кураев.

Он также отметил, что «попробует встать на путь исправления»: «Разные адвокаты мне хором говорят, что пора эвакуироваться: второй суд грозит уже реальным тюремным сроком. Честно скажу: уезжать не хочу. Попробую встать на путь исправления. Что я думаю о том, о чем думать и говорить нельзя — я уже сказал. И заплатил судом за свои слова».

Кураев ранее уже подвергался наказанию из-за записей в «Живом журнале». В апреле 2020 года он опубликовал пост, посвященный смерти после заражения коронавирусом настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина. В нем он назвал умершего «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере VIP-сервиса».

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После этого патриарх Кирилл запретил Кураеву проводить богослужения до принятия решения Епархиальным церковным судом. В декабре того же года суд признал протодиакона подлежащим «извержению из сана» и назвал его слова об Агейкине оскорбительными.

Для того чтобы лишить Кураева сана, должен быть издан указ об извержении. Однако глава РПЦ ввел мораторий на издание такого документа. «На издание указа вводится мораторий на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время», — поясняли в Московской епархии.

Протодиакон после этого пообещал «паки и паки (снова и снова. — РБК) думать».

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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Андрей Кураев КоАП дискредитация Вооруженные силы России
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