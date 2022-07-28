В Ингушетии против журналистки завели третье дело о фейках про армию
В Ингушетии в отношении главного редактора издания "Фортанга" Изабеллы Евлоевой возбуждено третье уголовное дело о военных фейках, сообщил РБК ее адвокат Андрей Сабинин.
Ее обвиняют в публикации недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России (ч. 1. ст. 207.3 УК). В своем Telegram-канале Евлоева написала, что ее объявили в розыск.
По его словам, дело завели после рапорта сотрудников регионального УФСБ от 27 июля. Адвокат отметил, что в этот день в Telegram-канале Евлоевой были опубликованы новости о российской армии.
РБК направил запросы в пресс-службы региональных ГУ МВД и УФСБ.
О том, что на нее завели первое дело, журналистка написала в марте. По ее словам, поводом стал ее пост про символ «Z», на который обратили внимание сотрудники центра «Э» и УФСБ по Ингушетии.
В конце апреля она сообщила, что на нее завели второе уголовное дело за пост про события в Буче.
Буча — город в Киевской области, находившийся под контролем российских военных в марте, до отвода войск на этом направлении. Украинские власти и ряд западных СМИ, в том числе Reuters и AFP, 3 апреля опубликовали кадры из Бучи, на которых были видны тела людей на улицах, у некоторых из которых были связаны руки. Минобороны России назвало эти публикации провокацией, отметив, что 30 марта российские военные полностью вышли из Бучи. В военном ведомстве уверяют, что за то время, пока город контролировали российские войска, «ни один местный житель не пострадал».
Первая часть ст. 207.3 УК предусматривает наказание в виде штрафа от 700 тыс. до 1,5 млн руб. или лишения свободы на срок до трех лет. Если же действия обвиняемого будут квалифицированы по части второй этой же статьи (распространение недостоверной информации с использованием служебного положения, группой лиц, из корыстных побуждений, по мотивам вражды и так далее), то наказание может представлять собой штраф от 3 млн до 5 млн руб. или лишение свободы от пяти до десяти лет. Часть третья этой статьи (если деяние повлекло тяжкие последствия) предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
В середине июля по данной статье завели дело против журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника. Ранее дело о фейках возбудили против экс-журналиста «Эха Москвы» Майкла Наки, а после этого Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.