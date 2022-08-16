Суд оштрафовал Шевчука на ₽50 тыс. по делу о дискредитации армии
Советский суд Уфы признал лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф 50 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.
Протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина».
Дело рассматривал Советский суд Уфы. Шевчук на заседании не присутствовал, поскольку, по словам адвоката Александра Передрука, находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом, передает «РБК Уфа».
Шевчук также передал в суд антивоенное заявление, его опубликовал юрист Павел Чиков. В нем музыкант отметил, что всегда выступал против военных конфликтов во всем мире, а песню «Не стреляй» написал в 1980 году. «Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — говорится в заявлении.
По словам Передрука, защита обжалует решение суда. «Пока сложно сказать, как суд аргументировал это решение, поэтому полный спектр эмоций мы, наверное, сможем ощутить только после того, как ознакомимся с текстом. Тем не менее мы с этим постановлением в любом случае не согласны и полагаем, что в деле имелись доказательства, которые опровергают виновность Юрия Юлиановича и свидетельствуют о недопустимости доказательств, представленных полицией», — сказал адвокат в беседе с «РБК Уфа».
РБК обратился за комментарием к адвокату Шевчука.
Помимо этого защита музыканта просила суд направить запрос в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли статья о дискредитации армии Конституции. В ходатайстве говорилось, что данная норма «предполагает привлечение к административной ответственности фактически за любое выражение критического мнения об использовании вооруженных сил» (документ есть в распоряжении РБК). «Тем самым она подрывает идеологическое многообразие как основу конституционного строя России, подавляет свободу мысли и слова, что не соответствует» Конституции, заявила защита.
Как сообщил РБК Передрук, суд в удовлетворении ходатайства отказал.