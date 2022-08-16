Суд оштрафовал Шевчука на ₽50 тыс. по делу о дискредитации армии

Шевчук на заседании не присутствовал, но передал через адвоката антивоенное заявление

Юрий Шевчук (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Советский суд Уфы признал лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф 50 тыс. руб., сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Протокол по ст. 20.3.3 КоАП о дискредитации вооруженных сил на Шевчука составили после концерта в Уфе 18 мая. Во время него лидер ДДТ выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина».

Дело рассматривал Советский суд Уфы. Шевчук на заседании не присутствовал, поскольку, по словам адвоката Александра Передрука, находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом, передает «РБК Уфа».

Шевчук также передал в суд антивоенное заявление, его опубликовал юрист Павел Чиков. В нем музыкант отметил, что всегда выступал против военных конфликтов во всем мире, а песню «Не стреляй» написал в 1980 году. «Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — говорится в заявлении.

По словам Передрука, защита обжалует решение суда. «Пока сложно сказать, как суд аргументировал это решение, поэтому полный спектр эмоций мы, наверное, сможем ощутить только после того, как ознакомимся с текстом. Тем не менее мы с этим постановлением в любом случае не согласны и полагаем, что в деле имелись доказательства, которые опровергают виновность Юрия Юлиановича и свидетельствуют о недопустимости доказательств, представленных полицией», — сказал адвокат в беседе с «РБК Уфа».

РБК обратился за комментарием к адвокату Шевчука.

Читайте на РБК Pro Pro Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России Статьи Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Как богатые россияне повлияли в 2022 году на рынок недвижимости Дубая Как богатые россияне повлияли в 2022 году на рынок недвижимости Дубая Прогнозы Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи Pro Когда паниковать: как определить оптимальный срок закрытия вакансии в ИТ Когда паниковать: как определить оптимальный срок закрытия вакансии в ИТ Статьи

Помимо этого защита музыканта просила суд направить запрос в Конституционный суд с просьбой проверить, соответствует ли статья о дискредитации армии Конституции. В ходатайстве говорилось, что данная норма «предполагает привлечение к административной ответственности фактически за любое выражение критического мнения об использовании вооруженных сил» (документ есть в распоряжении РБК). «Тем самым она подрывает идеологическое многообразие как основу конституционного строя России, подавляет свободу мысли и слова, что не соответствует» Конституции, заявила защита.

Как сообщил РБК Передрук, суд в удовлетворении ходатайства отказал.