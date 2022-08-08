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Журналистку Овсянникову оштрафовали на ₽40 тыс. за дискредитацию армии

Марина Овсянникова и Дмитрий Захватов
Марина Овсянникова и Дмитрий Захватов (Фото: womanwithposter / Telegram)

Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, сообщил РБК ее адвокат Дмитрий Захватов.

При этом сама журналистка в Telegram написала, что ее оштрафовали за пост в социальной сети Facebook (материнская компания соцсети, Meta, признана экстремистской и запрещена в России). По словам защитника, Овсянникова планирует обжаловать решение суда.

Это второй по счету штраф, который выписали Овсянниковой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии). Первое административное дело против нее поступило в Останкинский суд Москвы в конце марта. Журналистке грозил штраф до 50 тыс. руб., но суд вернул дело полиции. Дело против Овсянниковой завели после того, как она показала антивоенный плакат в эфире программы «Время» на Первом канале за спиной ведущей Екатерины Андреевой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда назвал поступок Овсянниковой хулиганством. После акции редактор уволилась с «Первого канала».

В середине марта Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. руб. за записанное перед акцией обращение. Однако деньги взыскали с нее по другой статье — ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

В конце июля Захватов рассказал РБК о новом штрафе, который выписали журналистке. С Овсянниковой взыскали 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. Поводом для составления протокола стали высказывания Овсянниковой о спецоперации на Украине у Басманного суда, который тогда рассматривал вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках.

В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt и уехала в Берлин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отозвался о ее новой работе как о «подачке Госдепа» и предложил лишать гражданства тех, кто «ведет себя предательски», и запрещать им въезжать в Россию.

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В начале июля журналистка вернулась в Россию, объяснив это окончанием контракта и семейными обстоятельствами.

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штраф дискредитация журналист «Первый канал»
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