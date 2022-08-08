Журналистку Овсянникову оштрафовали на ₽40 тыс. за дискредитацию армии
Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии, сообщил РБК ее адвокат Дмитрий Захватов.
При этом сама журналистка в Telegram написала, что ее оштрафовали за пост в социальной сети Facebook (материнская компания соцсети, Meta, признана экстремистской и запрещена в России). По словам защитника, Овсянникова планирует обжаловать решение суда.
Это второй по счету штраф, который выписали Овсянниковой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Российской армии). Первое административное дело против нее поступило в Останкинский суд Москвы в конце марта. Журналистке грозил штраф до 50 тыс. руб., но суд вернул дело полиции. Дело против Овсянниковой завели после того, как она показала антивоенный плакат в эфире программы «Время» на Первом канале за спиной ведущей Екатерины Андреевой.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда назвал поступок Овсянниковой хулиганством. После акции редактор уволилась с «Первого канала».
В середине марта Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. руб. за записанное перед акцией обращение. Однако деньги взыскали с нее по другой статье — ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
В конце июля Захватов рассказал РБК о новом штрафе, который выписали журналистке. С Овсянниковой взыскали 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. Поводом для составления протокола стали высказывания Овсянниковой о спецоперации на Украине у Басманного суда, который тогда рассматривал вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках.
В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt и уехала в Берлин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отозвался о ее новой работе как о «подачке Госдепа» и предложил лишать гражданства тех, кто «ведет себя предательски», и запрещать им въезжать в Россию.
В начале июля журналистка вернулась в Россию, объяснив это окончанием контракта и семейными обстоятельствами.