В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное

За десять дней до президентских выборов в Белоруссии сообщили о задержании 33 россиян, которых власти назвали представителями ЧВК Вагнера. Что известно на данный момент, в обзоре РБК

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

О чем сообщили в Минске

29 июля, за десять дней до президентских выборов в Белоруссии белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о том, что ночью под Минском были задержаны 32 наемника ЧВК Вагнера. Еще одного наемника задержали на юге страны.

«Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин», — передает БелТА слова источника в правоохранительных органах.

По данным информагентства, группа приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц столицы. «Должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района», — пишет БелТА.

«По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория», — сообщает информагентство.

Что известно о задержанных