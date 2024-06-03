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Политика ,  
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Делимханов пообещал Даванкову объяснить дресс-код для женщин в России

Делимханов пообещал объяснить Даванкову смысл традиционных ценностей в России
По словам Делимханова, Россия — многоконфессиональная страна, где на самом высоком уровне поддерживаются религиозные ценности. В 2012 году президент Владимир Путин выступил против ношения хиджабов в школах
Адам Делимханов
Адам Делимханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков должен знать, что платок является неотъемлемым атрибутом одежды православной женщины, а хиджаб — мусульманской, заявил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

Так он отреагировал на законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды, в том числе частично или полностью скрывающей лицо. Документ внес Даванков (партия «Новые люди») в Госдуму 28 мая. В пояснительной записке отмечается, что актуальность законопроекта «обусловлена необходимостью закрепить светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

По словам Делимханова, Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, где «на самом высоком уровне поддерживаются религиозные традиционные и семейные ценности». Он отметил, что чеченские власти не поддержат законопроект вице-спикера. «Хотелось бы пояснить Даванкову разницу между никабом и хиджабом», — добавил Делимханов.

По его словам, никаб — женская одежда, закрывающая лицо, а хиджаб — «религиозная обязанность мусульманки». Депутат Госдумы уточнил, что если Даванков хочет запретить кому-то исполнять религиозные предписания, то он прямо противоречит Конституции России, гарантирующей свободу вероисповедания. Делимханов отметил, что инициатива вице-спикера может внести раскол в российское общество.

Он упомянул президента Владимира Путина, который «делает все возможное ради благополучия нашей страны» и мусульман, которые вносят «неоценимый вклад в отстаивание интересов России».

«Хотелось бы также напомнить Даванкову, что в православии женщине тоже положено носить платок как символ боголюбия, женственности и смирения», — заявил близкий к главе Чечни депутат. Он подчеркнул, что если Даванков и кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то «мы доходчиво ему и остальным это объясним».

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В 2012 году Путин выступил против попыток навязать последователям ислама обязательное ношение хиджабов, в том числе в школах. «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?» — сказал тогда глава государства.

В мае 2024 года глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никаба.

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Мир Ландау
Адам Делимханов Владислав Даванков никаб хиджаб школы
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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