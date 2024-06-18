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Общество ,  
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Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил

Шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове утром 16 июня. По итогам проведенной силовиками операции ФСИН отчиталась о ликвидации всех преступников, однако, по данным Baza и RT, один из них выжил
Фото: Егор Маркин / РБК
Фото: Егор Маркин / РБК

Один из захвативших заложников в ростовском СИЗО выжил, сообщают Baza и RT со ссылкой на источники.

По данным Baza, боевик получил ранение в голову. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из ростовских больниц.

RT пишет, что выживший — Дмитрий Камнеев 1996 года рождения, ранее принявший ислам. В СИЗО он сидел после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Ростовской области.

Силовики пришли с обысками в ростовское СИЗО, где захватили заложников
Общество
Фото:61.fsin.gov.ru

Утром 16 июня шестеро заключенных захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом «112», один из захватчиков сказал, что «моджахеды «Исламского государства» (ИГИЛ, признано террористической организацией и запрещено в России) захватили «ростовский централ, где сажают наших братьев».

Спустя несколько часов Росгвардия провела операцию, по итогом которой ФСИН отчиталась об освобождении заложников и ликвидации всех преступников. При этом Baza писала, что один из преступников получил ранения, но выжил.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее заявил, что за этот инцидент «многим придется ответить погонами». По его мнению, захват заложников в ростовском СИЗО стал возможен из-за «отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН». СК возбудил уголовное дело, а в самом СИЗО прошли обыски на предмет наличия запрещенных к хранению вещей.

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Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Елена Степанова
СИЗО Ростов-на-Дону выживший террорист захват заложников

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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