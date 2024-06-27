В СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Представитель Следственного комитета назвала фразу главы ведомства, раскритиковавшего депутатов, «вырванной из контекста», и предложила обратить внимание не на нее, а на «проблему с миграцией»

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не хотел оскорблять депутатов, а лишь стремился привлечь внимание Госдумы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, комментируя его фразу про «Государственную дуру», передает ТАСС.

«Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста», — сказала она.

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27 июня Бастрыкин на сессии Петербургского международного юридического форума в ходе обсуждения вопросов миграционной политики заявил: «Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура». После этого он извинился.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже отреагировал на слова главы СК, сочтя их «оскорблением народа» — поскольку, напомнил он, депутаты избираются гражданами России.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди») заявила, что разделяет недовольство Бастрыкина скоростью принятия нижней палатой парламента законов в сфере миграции. «Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Поэтому у меня это, в отличие от коллег по парламенту, удивления не вызывает, чаще общайтесь с людьми и не такое услышите», — написала она в своем телеграм-канале.

Глава Следственного комитета регулярно выступает с инициативами по ужесточению миграционного законодательства и контроля за приезжими. В апреле 2023 года он заявил о распространении «экстремистских настроений» среди нелегальных мигрантов. Тогда же он призвал ввести «весомый налог» за использование трудовых мигрантов, чтобы мотивировать работодателей нанимать россиян.