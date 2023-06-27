Саудовский телеканал сообщил о задержании командиров «Вагнера» в Сирии

Российская военная полиция также пришла в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске, сообщает телеканал. Частная военная компания участвовала в боевых действия в Сирии, подтверждал основатель «Вагнера» Евгений Пригожин

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Российская военная полиция задержала командира отделения ЧВК «Вагнер» в сирийском Эс-Сувейде, а также трех «высокопоставленных командиров» компании на авиабазе Хмеймим, сообщает саудовский телеканал Al-Hadath cо ссылкой на источники, пишет «Коммерсантъ».

По данным канала, полиция также пришла и в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Об участии ЧВК «Вагнер» в боевых действиях в Сирии РБК писал еще в 2016 году. Основатель компании Евгений Пригожин позднее подтверждал это. ЧВК также ранее принимала активное участие в военной операции России на Украине.

РБК направил запрос в посольство России в Сирии.

Президент Владимир Путин днем 27 июня провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Последний в ходе беседы «выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», сообщала пресс-служба Кремля.

Действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина на юге России президент Путин называл «вооруженным мятежом» и описал произошедшее как «предательство» и «удар в спину». Основатель частной военной компании 23 июня обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить. Минобороны России назвало его заявление провокацией. 24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова-на-Дону и планах идти на Москву.

Переговоры с бизнесменом после беседы с президентом Владимиром Путиным начал белорусский лидер Александр Лукашенко. Вечером того же дня Пригожин объявил, что разворачивает силы ЧВК «Вагнер» и они возвращаются в тыловые лагеря.

В Кремле сообщали, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию. Он уже находится там, 27 июня подтвердил Лукашенко. В России дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) в отношении бизнесмена было прекращено, сообщала ФСБ. Возможность уехать в Белоруссию или заключить контракт с Минобороны есть и у других представителей ЧВК «Вагнер», которые остановились у «последней черты», говорил Путин.

Президент заявлял, что ЧВК «Вагнер» финансировалась государством. По его оценке, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86,262 млрд руб.