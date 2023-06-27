Саудовский телеканал сообщил о задержании командиров «Вагнера» в Сирии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 93,14 (+0,84) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 85,05 (+0,39) Инвестиции, 16:31
США ввели санкции против африканских компаний за связи с ЧВК «Вагнер» Политика, 21:37
Booking создаст планировщика поездок на базе ChatGPT Технологии и медиа, 21:32
Лукашенко поручил разработать алгоритм применения Минском ядерного оружия Политика, 21:18
Самой дорогой проданной в Европе картиной стала «Дама с веером» Климта Общество, 21:17
Молодежная сборная Грузии по футболу вышла в плей-офф ЧМ с первого места Спорт, 21:12
Финляндия задумалась об ужесточении ограничений на поездки россиян Политика, 21:06
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:49
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Обвиненный в читерстве шахматист не смог отсудить $100 млн у Карлсена Спорт, 20:43
США выделили Украине новый пакет помощи на $500 млн Политика, 20:32
Хинштейн заявил об отсутствии планов передать Росгвардии технику ЧВК Политика, 20:30
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:30
Саудовский телеканал сообщил о задержании командиров «Вагнера» в Сирии Политика, 20:15
Конфискованный замок Березовского во Франции выставили на продажу Бизнес, 20:15
Андреа Пирло возглавил вылетевшую из Серии А «Сампдорию» Спорт, 20:05
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Саудовский телеканал сообщил о задержании командиров «Вагнера» в Сирии

Al-Hadath: российская военная полиция задержала командира отделения ЧВК «Вагнер» в Сирии
Российская военная полиция также пришла в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске, сообщает телеканал. Частная военная компания участвовала в боевых действия в Сирии, подтверждал основатель «Вагнера» Евгений Пригожин
Фото: APA Images / ZUMA / ТАСС
Фото: APA Images / ZUMA / ТАСС

Российская военная полиция задержала командира отделения ЧВК «Вагнер» в сирийском Эс-Сувейде, а также трех «высокопоставленных командиров» компании на авиабазе Хмеймим, сообщает саудовский телеканал Al-Hadath cо ссылкой на источники, пишет «Коммерсантъ».

По данным канала, полиция также пришла и в представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Об участии ЧВК «Вагнер» в боевых действиях в Сирии РБК писал еще в 2016 году. Основатель компании Евгений Пригожин позднее подтверждал это. ЧВК также ранее принимала активное участие в военной операции России на Украине.

РБК направил запрос в посольство России в Сирии.

Президент Владимир Путин днем 27 июня провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Последний в ходе беседы «выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», сообщала пресс-служба Кремля.

Действия ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина на юге России президент Путин называл «вооруженным мятежом» и описал произошедшее как «предательство» и «удар в спину». Основатель частной военной компании 23 июня обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить. Минобороны России назвало его заявление провокацией. 24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова-на-Дону и планах идти на Москву.

Читайте на РБК Pro
«Мы семья»: как известные корпоративные установки рушат компанию
Битва Trello, Notion и «Битрикс24»: какую популярную CRM-систему выбрать
Из копирайтеров в сантехники: за месяц ChatGPT лишил работы тысячи людей
Основатель «Нетологии»: «Я так увлекся работой, что попал в больницу»

Переговоры с бизнесменом после беседы с президентом Владимиром Путиным начал белорусский лидер Александр Лукашенко. Вечером того же дня Пригожин объявил, что разворачивает силы ЧВК «Вагнер» и они возвращаются в тыловые лагеря.

В Кремле сообщали, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию. Он уже находится там, 27 июня подтвердил Лукашенко. В России дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) в отношении бизнесмена было прекращено, сообщала ФСБ. Возможность уехать в Белоруссию или заключить контракт с Минобороны есть и у других представителей ЧВК «Вагнер», которые остановились у «последней черты», говорил Путин.

Президент заявлял, что ЧВК «Вагнер» финансировалась государством. По его оценке, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86,262 млрд руб.

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Сирия ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Хинштейн заявил об отсутствии планов передать Росгвардии технику ЧВК
Политика
Польша назвала негативным сигналом «переезд» ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Политика
Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter