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Лавров не увидел перемен в отношениях со странами, где работал «Вагнер»

Глава МИДа Лавров не увидел перемен в отношениях со странами, где работал «Вагнер»
В странах Африки, где присутствует ЧВК «Вагнер», не было паники на фоне действий этого формирования в России, отношения с этими государствами останутся прежними, заявил глава МИДа Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Отношения России с африканскими странами на фоне действий ЧВК «Вагнер» 23–24 июня не изменились. Речь идет в том числе о Мали и Центрально-Африканской республике (ЦАР), где действовали бойцы этой структуры, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью RT.

В первую очередь он опроверг информацию американских СМИ о «панике» среди лидеров стран Африки, где действует ЧВК, из-за их потенциального ухода из региона ввиду событий в России. RT не уточняло, публикацию какого медиа попросили прокомментировать Лаврова, но статья на данную тему появилась в интернет-издании The Daily Beast. Его собеседники заявили, что власти ЦАР опасались начала в России боевых действий, из-за которых находящиеся в республике «вагнеровцы» покинули бы ее. Кроме того, ЦАР не хотела бы разрыва отношений с Россией, пишет издание.

Лавров считает, что данной информации не стоит доверять, поскольку ее распространило именно американское СМИ. Он отметил, что ЦАР, а также Мали официально обратились к ЧВК в связи с уходом из данных стран европейских «антитеррористических контингентов».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерям компании, ведомство опровергло эту информацию и назвало провокацией. Против Пригожина возбудили уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж».

24 июня силы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись в Москву, пройдя как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей. К вечеру пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщила, что он в течение дня вел переговоры с Пригожиным.

Результатом стала договоренность об остановке колонн ЧВК, они ушли в свои тыловые лагеря. Кремль сообщил, что дело против Пригожина прекратят, преследовать бойцов ЧВК не будут. Источники «РИА Новости» и «Коммерсанта» 26 июня говорили, что дело пока не прекращено.

«Помимо отношений с этой ЧВК, правительства и Центрально-Африканской Республики, и Мали имеют официальные контакты по линии своего правительства с нашим руководством. По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают, скажем, в Центрально-Африканской Республике в качестве инструкторов. Эта работа, конечно же, будет продолжена», — сказал министр.

Лавров добавил, что во время «мятежа» ЧВК из африканских стран поступило «несколько звонков солидарности». «Мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и африканскими нашими партнерами», — заключил дипломат.

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В феврале газета Financial Times (FT) писала, что в ЦАР находятся около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер», группа присутствует там с 2018 года. В Мали — с 2021 года, число военных не уточняется. Франция вывела свои войска из этих стран в прошлом году.

Кроме того, сообщала FT, «вагнеровцы» присутствуют и в Судане (там в апреле начался конфликт между армией и силами быстрого реагирования), и в Буркина-Фасо, а также были в Мозамбике. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя публикацию, заявил, что в ней «многое похоже на правду».

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Евгений Пригожин Сергей Лавров ЧВК Вагнер Африка
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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