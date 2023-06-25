Песков заявил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию под гарантию Путина

Владимир Путин гарантирует, что Евгений Пригожин, чье уголовное дело о вооруженном мятеже будет закрыто, сможет уехать в Белоруссию, сообщили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, не будут преследовать и бойцов ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Гарантией того, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет покинуть Россию и «уйти в Белоруссию», является слово российского президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков не уточнил, чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии и как долго пробудет в этой стране. Представитель президента сообщил, что уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), открытое против основателя ЧВК, будет закрыто; не будут преследовать и бойцов этой структуры, которые приняли участие в объявленных Пригожиным планах «идти на Москву». Остальные смогут подписать контракт с Минобороны.

Эти договоренности были достигнуты после переговоров Пригожина и белорусского президента Александра Лукашенко, которые прошли по согласованию с Путиным. По словам Пескова, белорусский лидер сам предложил посредническую роль в урегулировании, так как лично знаком с Пригожиным более 20 лет.

На переговорах, которые шли весь день, был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», сообщили в Минске. Пригожин после этого подтвердил, что его бойцы ЧВК «Вагнер» прекращают движение в сторону Москвы, разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Вечером 24 июня они в полном составе ушли из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и начали уходить из города вместе с военной техникой.

О своем «марше справедливости» Пригожин объявил вечером 23 июня, обвинив Минобороны в ударе по по позициям ЧВК «Вагнер». Военное ведомство это утверждение опровергло и назвало провокацией. Утром на следующий день бизнесмен заявил о блокировании Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами города, а также намерении «пойти на Москву». Российские регионы начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия; в Воронежской области, Подмосковье и Москве ввели режим КТО. Песков после разговора Пригожина и Лукашенко пообещал, что его скоро снимут.