Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в России Политика, 00:52
Ростовский губернатор сообщил об уходе ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря Политика, 00:30
Песков заявил, что режим КТО отменят в самое ближайшее время Политика, 00:21
Песков заявил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию под гарантию Путина Политика, 00:04
Товары с логотипами ЧВК «Вагнер» вновь появились на Wildberries Политика, 00:02
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 24 июн, 23:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ЧВК «Вагнер» в полном составе покинула штаб Южного военного округа Политика, 24 июн, 23:36
В Липецкой области снимут ограничения на трассах и восстановят дороги Общество, 24 июн, 23:22
WSJ узнала о намерении США отложить новые санкции против ЧВК «Вагнер» Политика, 24 июн, 23:21
ЧВК в Ростове и дело против Пригожина о мятеже. Главное Политика, 24 июн, 23:15
Кремль сообщил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать Политика, 24 июн, 23:08
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 24 июн, 23:08
Кремль опроверг обсуждение перестановок в Минобороны с Пригожиным Политика, 24 июн, 22:58
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Песков заявил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию под гарантию Путина

Песков: гарантия того, что Пригожин сможет «уйти в Белоруссию» — слово Путина
Владимир Путин гарантирует, что Евгений Пригожин, чье уголовное дело о вооруженном мятеже будет закрыто, сможет уехать в Белоруссию, сообщили в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, не будут преследовать и бойцов ЧВК «Вагнер»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости)

Гарантией того, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет покинуть Россию и «уйти в Белоруссию», является слово российского президента Владимира Путина, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков не уточнил, чем именно Пригожин будет заниматься в Белоруссии и как долго пробудет в этой стране. Представитель президента сообщил, что уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж), открытое против основателя ЧВК, будет закрыто; не будут преследовать и бойцов этой структуры, которые приняли участие в объявленных Пригожиным планах «идти на Москву». Остальные смогут подписать контракт с Минобороны.

Эти договоренности были достигнуты после переговоров Пригожина и белорусского президента Александра Лукашенко, которые прошли по согласованию с Путиным. По словам Пескова, белорусский лидер сам предложил посредническую роль в урегулировании, так как лично знаком с Пригожиным более 20 лет.

На переговорах, которые шли весь день, был согласован «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации», сообщили в Минске. Пригожин после этого подтвердил, что его бойцы ЧВК «Вагнер» прекращают движение в сторону Москвы, разворачиваются и уходят в тыловые лагеря. Вечером 24 июня они в полном составе ушли из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и начали уходить из города вместе с военной техникой.

О своем «марше справедливости» Пригожин объявил вечером 23 июня, обвинив Минобороны в ударе по по позициям ЧВК «Вагнер». Военное ведомство это утверждение опровергло и назвало провокацией. Утром на следующий день бизнесмен заявил о блокировании Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами города, а также намерении «пойти на Москву». Российские регионы начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия; в Воронежской области, Подмосковье и Москве ввели режим КТО. Песков после разговора Пригожина и Лукашенко пообещал, что его скоро снимут.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Пригожин Дмитрий Песков Александр Лукашенко Владимир Путин ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль сообщил о закрытии дела Пригожина и его отъезде в Белоруссию
Политика
Песков объяснил выбор Лукашенко для проведения переговоров с Пригожиным
Политика
Бойцы ЧВК «Вагнер» начали уходить из центра Ростова-на-Дону
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter