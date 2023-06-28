Как попытка мятежа может повлиять на позиции ЧВК «Вагнер» в Африке Африканский континент до 2022 года был основным местом работы компании Евгения Пригожина

До начала российской СВО на Украине основной фронт работ ЧВК «Вагнер» находился в Африке, где ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений природных ресурсов. Как может измениться ситуация — разбирался РБК

Как расширялась география работы ЧВК

Зарубежные медиа заинтересовались ЧВК «Вагнер» после присоединения Крыма к России в 2014 году. В 2015 году российская частная военная компания стала регулярно фигурировать в материалах ведущих западных СМИ из-за ее участия в военных действиях в Сирии. Первые сообщение о присутствии российских наемников в этой ближневосточной стране появились осенью 2015 году, уже после того, как Россия по запросу сирийского президента Башара Асада начала там специальную военную операцию.

Согласно сообщениям западных официальных лиц и журналистов, сначала вагнеровцы были замечены в сирийской провинции Латакия, потом принимали участие в боевых действиях при освобождении Пальмиры, Дейр-эз-Зора, Дамаска, в районе Идлиба, а также осуществляли охрану нефтяных месторождений, отбитых у ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). В мае 2018 года, согласно данным The New York Times, бойцы ЧВК вступили в бой со спецназом США под Хашамом в районе Дейр-эз-Зора. По информации издания, потери со стороны ЧВК составили 200–300 человек, тогда как у американцев якобы их не было. В феврале 2023 года Евгений Пригожин признал, что бой действительно был и в нем ЧВК, как и американцы, и террористы понесли большие потери. С 2019 года масштабные военные действия в Сирии прекратились, однако отдельные столкновения с участием ЧВК «Вагнер» в Сирии имели место и после, в том числе в этом году.

Начиная с 2018 года бойцы ЧВК принимали участие в боевых действия в Ливии. В основном они выступали на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, оспаривавшего власть признаваемого ООН Правительства национального согласия. В их задачи входила и охрана месторождений. Одновременно росло присутствие ЧВК в других странах Африки — в регионе Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и центральной части континента. Одной из первых известных точек работы группы стала Центрально-Африканская Республика, где по приглашению президента Фостен Арканжа Туадера работают российские военные инструкторы. Представитель ЧВК Валерий Захаров был советником по безопасности президента ЦАР. По данным газеты Financial Times (FT) на февраль этого года, в ЦАР находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК «Вагнер».

В июле 2018 года в ЦАР были убиты трое российских журналистов — Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, приехавших в страну, чтобы снимать расследование о ЧВК. По официальной версии, они стали жертвами грабителей, по данным нескольких журналистских расследований — к их гибели могли быть причастны бойцы ЧВК. В ЦАР под контролем группы были месторождения алмазов и золота; логистика и расчеты с ней осуществлялись через две компании — Officer’s Union for International Security и Sewa Security Services, в отношении которых были введены санкции США и их союзниками. Госдепартамент США утверждал, что бойцы ЧВК ответственны за пытки и другие нарушения прав человека в странах присутствия группы.

Кроме того, сообщала FT, вагнеровцы работали и в Судане как минимум с 2017 года. Они выступали на стороне президента Омара аль-Башира. В 2019 году он был свергнут, но ЧВК из страны не ушла. В этом году, когда в Судане вновь начался гражданский конфликт, западные СМИ, в том числе CNN, сообщили, что представители группы выступают на стороне воюющей с суданской армией группировки «Силы быстрого реагирования» и поставляют ей оружие. «Силы быстрого реагирования» были сформированы и добились существенного влияния при аль-Башире. В 2017 году, после визита аль-Башира в Россию, новая горнодобывающая компания Meroe Gold, принадлежащая российской компании M Invest, начала привозить российских специалистов в Судан, который является третьим по величине африканским производителем золота. В 2020 году Министерство финансов США наложило санкции на M Invest и Meroe Gold, заявив, что его расследования показали: M Invest была прикрытием для «Вагнера».

Присутствие ЧВК в Мали подтвердил в 2021 году министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, правительство страны обратилось к «частной военной компании из России» для содействия в борьбе с терроризмом, а правительство России к этому отношения не имело.

Среди других стран, в которых, по данным западных официальных лиц и СМИ, работала ЧВК «Вагнер», — Мозамбик и Сенегал.

Евгений Пригожин, признавший только в сентябре 2022 года, что является основателем ЧВК «Вагнер», на многочисленные запросы о ее работе в Африке обычно не отвечал. На очередной такой запрос газеты The Wall Street Journal в феврале 2023 года, просившей прокомментировать взаимодействие ЧВК с Хафтаром в Ливии, данные о причастности к массовым казням в ЦАР и Мали, работе в Чаде, ответил, что у него нет времени отвлекаться на «такой шквал бесполезных, глупейших, высосанных из пальца вопросов, которые являются не чем иным, как обвинением ЧВК «Вагнер» во всех грехах».

Что будет с присутствием ЧВК в Африке

Говоря о том, что будет после 24 июня с российским присутствием в Африке, Сергей Лавров заявил: «Никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и нашими африканскими партнерами». Он подчеркнул, что кроме отношений с ЧВК «Вагнер» у ЦАР и Мали установлены официальные контакты с российским руководством. «По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена», — сказал министр 26 июня в интервью телеканалу RT. В 2020 году, в частности, Москва направила 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР.

Что касается ЧВК, то Лавров рассказал только о том, как она на континенте появилась. «ЦАР — одна из тех стран (наряду с Мали), правительство которой официально обратилось с просьбой к частной военной компании. Это было на этапе, когда ЦАР и Мали бросали французы и прочие европейцы, сворачивали там присутствие антитеррористических контингентов, закрывали военные базы, которые были призваны подкреплять борьбу с терроризмом, — сказал он. — В условиях, когда их оставляли лицом к лицу с бандитами, Банги (столица ЦАР) и Бамако (столица Мали) обращались в ЧВК «Вагнер» с просьбой обеспечить безопасность их властей». Что будет с деятельностью частной военной компании в Африке дальше, министр не уточнил.

Руководства африканских стран, которые сотрудничают с компанией, заявлений на этот счет не делали. Министр связи и СМИ ЦАР Серж Джори лишь обвинил западные медиа в том, что они производят «ненужный шум». «Центрально-Африканской Республике нужен мир и только мир, чтобы народы и страны были готовы искренне поддержать развитие ее народа», — приводит слова министра The Washington Post.

Советник президента ЦАР Фиделе Гуанджика 26 июня сказал агентству Reuters, что восстание «Вагнера» вообще никак не повлияет на ЦАР. «От этих событий нам ни горячо, ни холодно, потому что у нас есть соглашение об обороне с Российской Федерацией», — пояснил он, добавив, что даже если ЧВК расформируют, Россия направит в республику новый контингент и оружие.

Ясности, что ждет российскую ЧВК на Африканском континенте, пока нет; известно лишь, что африканские лидеры думают, что им делать дальше, сказала РБК старший аналитик Международной кризисной группы (International Crisis Group — ICG) Дилейни Саймон. ICG, в частности, наблюдает за деятельностью ЧВК «Вагнер» в Ливии, Сирии, Мали, ЦАР, Судане и других странах. Присутствие компании и ее роль в этих странах проявляется по-разному, отметила эксперт, но есть три общих знаменателя.

Прежде всего, государства, где действует ЧВК, нестабильны уже на протяжении долгого времени. Правительства нанимали группу, чтобы ее подразделения участвовали в боевых действиях.

Во-вторых, к услугам ЧВК прибегают страны, богатые природными ресурсами.

Наконец, в этих странах сильны антизападные настроения — в политике, гражданском обществе и СМИ — из-за неудачных военных интервенций Запада на континенте. Это отношение также распространяется и на долгосрочные миротворческие миссии ООН. Такие настроения дают «Вагнеру» почву, на которой он может закрепиться.

«В ЦАР «Вагнер» плотно укоренился в государственных структурах — ее бойцы защищают президента республики, участвуют в выполнении других государственных функций, — отметила Саймон в беседе с РБК. — В Мали дела обстоят несколько иначе — здесь «Вагнер» не столь инкорпорирован в госструктуры. Наемники участвуют в патрулировании вместе с малийскими военными, порой в местной военной форме».

Сергей Лавров был с визитом в Бамако в феврале 2023 года и пообещал дополнительную поддержку; параллельно с этим бойцы «Вагнера» сохраняли свое присутствие среди малийских военных. «В этом контексте важен посыл Лаврова о том, что Россия сохранит свое присутствие в Мали. Хотя мы и не знаем точно, будут ли это бойцы «Вагнера» или же российские военные инструкторы, которые в ЧВК не входят», — отмечает Саймон. В июне руководство Мали потребовало от ООН вывести из страны миротворческий контингент ООН МИНУСМА, учрежденный в 2013 году. ️27 июня агентство Reuters сообщило, что Франция предложила завершить миротворческую миссию ООН в Мали, мандат которой истекает 30 июня.

Прекращение работы в Африке может подорвать финансовое положение группы, пишет Al Jazeera. В октябре 2022 года США обвинили ЧВК в том, что она эксплуатирует природные ресурсы ЦАР, Мали и других стран и «эти нечестно полученные доходы использует для финансирования военной машины Москвы в Африке, на Ближнем Востоке и Украине». Россия эти обвинения отвергла. У США «Вагнер» вызывает сильное беспокойство: так, согласно слитым в апреле 2023 года документам американской разведки, «Вагнер» планировал создать в Африке «конфедерацию» антизападно настроенных государств — ЧВК заключала сделки, предоставляя свои военные ресурсы в обмен на прибыль (в частности, контроль над активами — от алмазных рудников до нефтяных скважин).

Способны ли китайские ЧВК заменить «Вагнер»

24 июня, когда в России произошла попытка мятежа, издание The Diplomat, которое базируется в США и специализируется на Азиатско-Тихоокеанском регионе, задалось вопросом, смогут ли китайские ЧВК заменить «Вагнер», если российская компания уйдет из Африки. Возможности китайских ЧВК ограниченны — этим государственно-частным предприятиям запрещено обладать летальным оружием; однако со временем ситуация может измениться, отмечает издание. По его оценке, китайские ЧВК могли бы действовать так же, как по решению Кремля действовал «Вагнер» на Украине, в случае крупного кризиса в Тайваньском проливе, и это может мотивировать китайское правительство стимулировать развитие этой сферы.

Пока же китайские ЧВК сконцентрированы на том, чтобы обеспечить безопасность китайских госпредприятий в Африке. «Их основная цель — укреплять экономические институты в регионе, а не проводить военные операции, как это делает «Вагнер», — утверждает The Diplomat.

«В конечном счете постепенный вывод группы «Вагнер» из Африки из-за войны на Украине и рост китайских ЧВК позволит Пекину еще больше расширить свое присутствие на Африканском континенте. Учитывая тесную связь китайских ЧВК с китайскими предприятиями по добыче ресурсов и значительную роль Китая в добыче кобальта, ЧВК могут быть задействованы для использования природных ресурсов в качестве своего рода оружия, что может создать серьезную проблему для США и их союзников, если речь зайдет о приобретении критически важных полезных ископаемых», — резюмирует издание.