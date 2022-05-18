Глава Минфина США назвала незаконной конфискацию активов российского ЦБ

Идея ареста российских активов и передачи их Украине естественна с учетом «огромных разрушений и затрат на восстановление», но в США такие действия были бы незаконны, заявила Джанет Йеллен

Джанет Йеллен (Фото: Graeme Jennings / Getty Images)

США не могут конфисковать активы Банка России, это невозможно с юридической точки зрения, заявила журналистам в Бонне глава американского Минфина Джанет Йеллен.

По ее словам, Вашингтон и союзники заблокировали России доступ примерно к $300 млрд резервов (такую же оценку ранее приводил глава российского Минфина Антон Силуанов). Страны Запада обсуждают, можно ли их использовать на финансирование восстановления Украины.

«Я думаю, вполне естественно, учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — сказала Йеллен (цитата по Reuters). Однако в США конфискация активов в настоящее время является незаконной, подчеркнула она.

По словам Йеллен, США, скорее всего, не продлят действие лицензии, которая позволяет России проводить выплаты по облигациям и исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части госдолга (накануне о такой вероятности написал Bloomberg). Министр считает, что даже если Россия объявит технический дефолт, это «несущественно изменит» экономическую ситуацию в стране. Силуанов ранее сегодня говорил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу и сможет выполнить долговые обязательства. «В конечном счете заплатим в рублях тем же самым иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура», — сказал он (цитата по ТАСС).

По данным ЦБ, на 1 апреля 2022 года объем международных резервов составил 606,5 млрд в долларовом эквиваленте. Около половины попало под заморозку, но юридически недосягаемыми для санкций остаются активы в китайских юанях, монетарное золото, хранящееся на территории России (на 1 февраля около $132 млрд), запасы наличной валюты, а также специальные права заимствования (SDR, около $24 млрд) в Международном валютном фонде.

С предложением передать замороженные российские активы в пользу Украины выступал, в частности, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По словам главы Минфина Германии Кристиана Линднера, идею ареста резервов ЦБ обсуждают члены G7 и ЕС.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию никто о таких планах официально не уведомлял, но «подобное решение было бы незаконным, вопиющим» и потребовало бы ответа со стороны Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее обвинил западные страны в фактической краже активов, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что российская сторона оспорит заморозку резервов.