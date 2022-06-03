Путин связал рост цен на углеводороды с «недальновидной политикой» ЕС
Причиной роста цен на энергоносители в мире стала «недальновидная политика» стран Евросоюза, которые стали спекулировать на теме зеленой энергетики, заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия», которое опубликовано на сайте Кремля.
«Причина — это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зеленую» повестку в том числе в энергетике», — сказал он.
По его словам, возможности альтернативных видов энергии оказались завышены. «Это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме, должного качества и по нужным ценам», — сказал Путин. При этом значение углеводородов как источников энергии «начали принижать», что привело к «недоинвестированию» в отрасли, а оно повлекло за собой повышение цен.
Путин также напомнил, что «европейцы не прислушались» к «настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты» на поставку энергоносителей, что тоже вызвало рост цен.
«Россия здесь абсолютно ни при чем», — заключил Путин.
Рост цен на газ, указал глава государства, вызвал подорожание удобрений, ведь газ используется при их производстве. Рост цен на продовольствие Путин связал с ошибочной политикой США, которые в период пандемии пошли «по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики», для чего была значительно увеличена денежная масса. Эти факторы в конечном итоге вызвали продовольственный кризис в мире, указал Путин.
Ранее российский президент заявлял, что к проблемам с продовольствием в мире привели западные санкции. В связи с этим он говорил европейским лидерам, что Россия готова нарастить поставки сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок в обмен на снятие ограничений. При этом западные политики связывают продовольственный кризис с действиями России на Украине.