СМИ назвали Аркадия Ротенберга владельцем яхты за $60 млн

Издание Superyachtfan назвало Аркадия Ротенберга владельцем яхты Rahil стоимостью $60 млн. Ранее считалось, что она принадлежит партнеру бизнесмена Григорию Баевскому

Фото: Benetti Yachts / Yotube.com

Сайт Superyachtfan, который отслеживает приобретение самых дорогих яхт в мире, утверждает, что яхта Rahil стоимостью $60 млн принадлежит Аркадию Ротенбергу. Источники сайта заверяют, что именно этот российский бизнесмен и есть реальный ее владелец, хотя ранее Rahil связывали с Григорием Баевским. Такая же информация содержалась в Российском морском реестре.

Яхта была построена в 2011 году для британского миллиардера Грэма де Зилля и изначально называлась Amnesia. Однако незадолго до спуска на воду она была перепродана и получила название Nataly. Спустя еще несколько лет яхту приобрел Ротенберг и переименовал в Rahil.

Superyachtfan утверждает, что у Ротенберга есть еще как минимум две яхты, которые построены в 2005 и 2012 годах и тоже называются Rahil.

Представитель бизнесмена заявил, что яхта Rahil не принадлежит Аркадию Ротенбергу.

О том, что яхтой владеет Баевский, в марте 2016 года сообщал в своем расследовании Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В том материале рассказывалось, что бизнесмен из Санкт-Петербурга был связан с компаниями, которые принадлежат братьям Ротенберг, а также участвовал в многочисленных сделках с недвижимостью, так или иначе связанной с ними.

Представитель Ротенбергов в марте отрицал связь Баевского с какими-либо сделками от их имени.

Аркадий Ротенберг занимает 39-ю строчку среди 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbеs с состоянием $2,6 млрд. Он владеет 100% долей в компании «Стройгазмонтаж», 80% — в «Минудобрениях», 35% — в TPS Avia и 49,99% — в СМП Банке.

Ротенберг с детства знаком с президентом России Владимиром Путиным. Вместе они занимались в секции дзюдо в Ленинграде.