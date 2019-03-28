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Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Венесуэла опровергла планы участия российских военных в боевых операциях
Участие российских военных в боевых операциях на территории Венесуэлы не предусмотрено, заявил военный атташе этой страны в Москве. Ранее стало известно о прибытии в Каракас 100 военных из России
Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается, передает ТАСС.

«Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции», — сказал он. По его словам, их прибытие в страну связано исключительно с военно-техническим сотрудничеством.

О прибытии двух самолетов с российскими военными в Венесуэлу стало известно в воскресенье, 24 марта. Местная газета El Nacional со ссылкой на журналиста Хавьера Майорку сообщала о 99 военнослужащих, которыми командовал генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Позже агентства «РИА Новости» и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что целью визита российских военных в южноамериканскую страну являются консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

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МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

Впоследствии эти данные подтвердил Bloomberg представитель Министерства связи и информации Венесуэлы, а российский МИД пояснил, что специалисты из России могут находиться в Венесуэле по соглашению о военно-техническом сотрудничестве между странами.

Сообщения о прибытии российских военных вызвали критику Организации американских государств (ОАГ) и в США. Генеральный секретариат ОАГ заявил, что «вторжение российских военных» в Венесуэлу не было согласовано Национальной ассамблеей страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские военные должны «убраться» из страны.

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя требование Трампа, заявил, что взаимодействие между странами строится в рамках нормальных отношений с законным правительством Венесуэлы. «Мне кажется, неплохо сказала [официальный представитель МИД Мария] Захарова: пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются. Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством делается», — заявил Ушаков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

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Мадуро сообщил об участии снайпера в атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

В Венесуэле с конца января продолжается противостояние между оппозицией во главе с ее лидером Хуаном Гуаидо и поддерживающими избранного на выборах 2018 года президентом Николаса Мадуро. 23 января во время массовых уличных протестов Гуаидо обвинил Мадуро в фальсификации выборов и провозгласил себя главой государства, пообещав провести досрочные выборы.

Его поддержали США, Канада и большая часть стран Латинской Америки, в то время как в поддержку Мадуро выступили Россия, Китай, Турция и Куба.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Венесуэла, военное сотрудничество, МИД России, военный атташе
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