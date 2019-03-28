Венесуэла опровергла планы участия российских военных в боевых операциях

Участие российских военных в боевых операциях на территории Венесуэлы не предусмотрено, заявил военный атташе этой страны в Москве. Ранее стало известно о прибытии в Каракас 100 военных из России

Фото: Carlos Becerra / Bloomberg

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается, передает ТАСС.

«Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции», — сказал он. По его словам, их прибытие в страну связано исключительно с военно-техническим сотрудничеством.

О прибытии двух самолетов с российскими военными в Венесуэлу стало известно в воскресенье, 24 марта. Местная газета El Nacional со ссылкой на журналиста Хавьера Майорку сообщала о 99 военнослужащих, которыми командовал генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Позже агентства «РИА Новости» и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что целью визита российских военных в южноамериканскую страну являются консультации по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Впоследствии эти данные подтвердил Bloomberg представитель Министерства связи и информации Венесуэлы, а российский МИД пояснил, что специалисты из России могут находиться в Венесуэле по соглашению о военно-техническом сотрудничестве между странами.