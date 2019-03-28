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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы
По словам главы МИД Бразилии, Москва должна осознать, что поддержка режима Николаса Мадуро недопустима. Россия заявляла, что военные эксперты пробудут в Венесуэле столько, сколько они понадобятся правительству этой страны
Эрнесту Араужу (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если их цель — поддержка режима Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу, сообщает Reuters.

Он выразил надежду, что Москва признает, что поддержка Мадуро только усугубит положение в Венесуэле, и что единственный выход из кризиса — проведение выборов под руководством временного правительства.

Политика
Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы

В прошлые выходные El Nacional сообщила, что в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. Позднее эту информацию подтвердили власти Венесуэлы и России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране находятся «военные эксперты», которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. По ее словам, они пробудут там столько, «сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отправка военных в Венесуэлу прошла «в рамках нормальных отношений с законным правительством» этой страны. Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы». Захарова призвала Вашингтон сначала выполнить свои обещания и вывести войска из Сирии, а потом «давать советы кому-то откуда-то уходить». В Кремле отметили, что Россия действует в Венесуэле в рамках контрактных обязательств и не вмешивается во внутренние дела этой страны.

Политика
Пентагон усомнился в заявлениях Москвы о российских военных в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, после инаугурации Мадуро. Спикер национальной ассамблеи (парламента) Хуан Гуаидо на многотысячном митинге оппозиции провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента и пообещал провести досрочные выборы. Его поддержали США, Канада, страны ЕС и государства Латинской Америки. Россия, Турция, Китай оказали поддержку правительству Мадуро.

Накануне Гуаидо объявил, что подготовительный этап операции «Свобода», которая направлена на «прекращение узурпации» в Венесуэле и уход Мадуро от власти, стартует 6 апреля.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Венесуэла, военные, Мария Захарова
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