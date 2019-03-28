Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

По словам главы МИД Бразилии, Москва должна осознать, что поддержка режима Николаса Мадуро недопустима. Россия заявляла, что военные эксперты пробудут в Венесуэле столько, сколько они понадобятся правительству этой страны

Эрнесту Араужу (Фото: Adriano Machado / Reuters)

Российские военные должны покинуть Венесуэлу, если их цель — поддержка режима Николаса Мадуро. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу, сообщает Reuters.

Он выразил надежду, что Москва признает, что поддержка Мадуро только усугубит положение в Венесуэле, и что единственный выход из кризиса — проведение выборов под руководством временного правительства.

В прошлые выходные El Nacional сообщила, что в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих. Позднее эту информацию подтвердили власти Венесуэлы и России. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в стране находятся «военные эксперты», которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству. По ее словам, они пробудут там столько, «сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что отправка военных в Венесуэлу прошла «в рамках нормальных отношений с законным правительством» этой страны. Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы». Захарова призвала Вашингтон сначала выполнить свои обещания и вывести войска из Сирии, а потом «давать советы кому-то откуда-то уходить». В Кремле отметили, что Россия действует в Венесуэле в рамках контрактных обязательств и не вмешивается во внутренние дела этой страны.