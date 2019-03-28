В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле

О том, что в Венесуэлу прилетели два самолета с российскими военными, стало известно 24 марта. Газета El Nacional сообщила о 99 военнослужащих. СМИ называли целью визита консультации по военно-техническому сотрудничеству. Позднее Министерство связи и информации Венесуэлы подтвердило эту информацию.

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Вашингтон обвинил Москву в проведении «нежелательных провокаций». В МИД России отметили, что США должны выполнить свои обещания, в том числе о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу.