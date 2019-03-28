В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле

Отправка российских военных в Венесуэлу полностью соответствует уровню сотрудничества с ее законным правительством. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
«Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]», — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в латиноамериканской республике находятся военные специалисты из России.
«Там есть военные эксперты, которые реально занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook. Захарова отметила, что военные специалисты из России будут находиться там «столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».