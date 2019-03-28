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Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
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В Кремле объяснили пребывание российских военных в Венесуэле

Отправка российских военных в Венесуэлу полностью соответствует уровню сотрудничества с ее законным правительством. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

«Это все в рамках нормальных отношений с законным правительством [Венесуэлы]», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в латиноамериканской республике находятся военные специалисты из России.

Политика
МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле

«Там есть военные эксперты, которые реально занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству», — сказала она на брифинге, трансляция которого велась на странице министерства в Facebook. Захарова отметила, что военные специалисты из России будут находиться там «столько, сколько они понадобятся правительству Венесуэлы».

О том, что в Венесуэлу прилетели два самолета с российскими военными, стало известно 24 марта. Газета El Nacional сообщила о 99 военнослужащих. СМИ называли целью визита консультации по военно-техническому сотрудничеству. Позднее Министерство связи и информации Венесуэлы подтвердило эту информацию.

Политика
Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы»

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что участия российских военных в каких-либо боевых операциях на территории страны не предполагается.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Вашингтон обвинил Москву в проведении «нежелательных провокаций». В МИД России отметили, что США должны выполнить свои обещания, в том числе о выводе войск из Сирии, прежде чем обращаться к России с требованиями покинуть Венесуэлу.

Теги: Венесуэла, Мария Захарова, Юрий Ушаков, военные
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