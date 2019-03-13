Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

За несколько дней оказались разорены сотни магазинов. Национальная ассамблея (парламент. — РБК) на фоне блэкаута и сопутствующих бедствий объявила о введении режима ЧП на месяц.

Николас Мадуро второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в мае прошлого года. Голосование проходило с нарушениями, его итоги не признали многие западные страны, в том числе весь состав Группы Лимы. Инаугурация Мадуро состоялась только 10 января, причем церемония на фоне сложной политической ситуации проходила не в парламенте, а в здании Верховного суда