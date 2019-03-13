Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

В Венесуэле продолжается политический кризис. В конце января лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо, призвал к протестам против действующего президента Николаса Мадуро и провозгласил себя временным главой государства. Его лидерство признали большинство стран Латинской Америки, а также США и многие европейские государства. Масштабные протесты в стране проходили и в прошлом году, недовольство граждан вызвано тяжелой экономической ситуацией. Как сейчас живет Венесуэла — в фоторепортаже РБК
В начале марта практически все штаты республики остались без света. Власти Венесуэлы в качестве причины назвали кибератаку на ГЭС. Кроме того, Мадуро заявлял о подрывах и поджогах подстанций. Без электроснабжения на протяжении нескольких суток оставались социальные объекты и транспорт, связь работала с перебоями
О почти полном восстановлении электроснабжения в Каракасе заявили лишь 12 марта. По данным парламента, за время блэкаута погибли более 20 человек. Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле наблюдаются не впервые: ранее сообщалось, что с ноября из-за отключений электричества в больницах умерли 79 человек
В марте также начались проблемы с водоснабжением, они вызваны продолжительным блэкаутом: не действуют помпы, работающие от электросети. Местные жители спускаются за водой к трубопроводу
В Каракасе народ также приходит наполнять канистры к реке Гуайре, в которую попадает большое количество сточных вод
Масштабные протесты сопровождают практически все время правления Николаса Мадуро. Обстановка в очередной раз обострилась в январе этого года. Во время протестов в городах Боливарианской республики наблюдались случаи мародерства, которые приводили к жертвам. Отключение электричества в марте также спровоцировало грабежи
За несколько дней оказались разорены сотни магазинов. Национальная ассамблея (парламент. — РБК) на фоне блэкаута и сопутствующих бедствий объявила о введении режима ЧП на месяц.
Николас Мадуро второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в мае прошлого года. Голосование проходило с нарушениями, его итоги не признали многие западные страны, в том числе весь состав Группы Лимы. Инаугурация Мадуро состоялась только 10 января, причем церемония на фоне сложной политической ситуации проходила не в парламенте, а в здании Верховного суда