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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мародерства и гиперинфляция: как выглядит жизнь в Венесуэле

В Венесуэле продолжается политический кризис. В конце января лидер оппозиции, спикер парламента Хуан Гуаидо, призвал к протестам против действующего президента Николаса Мадуро и провозгласил себя временным главой государства. Его лидерство признали большинство стран Латинской Америки, а также США и многие европейские государства. Масштабные протесты в стране проходили и в прошлом году, недовольство граждан вызвано тяжелой экономической ситуацией. Как сейчас живет Венесуэла — в фоторепортаже РБК
Фото: Eva Marie Uzcategui / Getty Images

В начале марта практически все штаты республики остались без света. Власти Венесуэлы в качестве причины назвали кибератаку на ГЭС. Кроме того, Мадуро заявлял о подрывах и поджогах подстанций. Без электроснабжения на протяжении нескольких суток оставались социальные объекты и транспорт, связь работала с перебоями

Фото: Marco Bello / Reuters

О почти полном восстановлении электроснабжения в Каракасе заявили лишь 12 марта. По данным парламента, за время блэкаута погибли более 20 человек. Проблемы с энергоснабжением в Венесуэле наблюдаются не впервые: ранее сообщалось, что с ноября из-за отключений электричества в больницах умерли 79 человек

Фото: Jonathan Lanza / NurPhoto via Getty Images
Жители страны во время блэкаута могли подзарядить средства связи на малочисленных станциях, работающих на солнечной энергии
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
В стране тяжелая экономическая ситуация: по итогам прошлого года инфляция составила почти 1700000%. Только в декабре она увеличилась в два с половиной раза, а до этого темпы роста были еще более значительными
Фото: Carlos Becerra / Bloomberg
По словам главы парламентской комиссии по финансам и экономическому развитию Рафаэля Гусмана, Венесуэла стала одной из стран с самым высоким уровнем инфляции в истории. По его мнению, виновники такого положения — те, кто «узурпирует власть и не предлагает решения для выхода из кризиса»
Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В марте также начались проблемы с водоснабжением, они вызваны продолжительным блэкаутом: не действуют помпы, работающие от электросети. Местные жители спускаются за водой к трубопроводу

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Каракасе народ также приходит наполнять канистры к реке Гуайре, в которую попадает большое количество сточных вод

Фото: Issac Urrutia / Reuters

Масштабные протесты сопровождают практически все время правления Николаса Мадуро. Обстановка в очередной раз обострилась в январе этого года. Во время протестов в городах Боливарианской республики наблюдались случаи мародерства, которые приводили к жертвам. Отключение электричества в марте также спровоцировало грабежи

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

За несколько дней оказались разорены сотни магазинов. Национальная ассамблея (парламент. — РБК) на фоне блэкаута и сопутствующих бедствий объявила о введении режима ЧП на месяц.

Николас Мадуро второй раз победил на президентских выборах в Венесуэле в мае прошлого года. Голосование проходило с нарушениями, его итоги не признали многие западные страны, в том числе весь состав Группы Лимы. Инаугурация Мадуро состоялась только 10 января, причем церемония на фоне сложной политической ситуации проходила не в парламенте, а в здании Верховного суда

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Венесуэла, политический кризис, ЧП, блэкаут
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