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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Помпео заявил о рассмотрении всех вариантов взаимодействия с Венесуэлой

Соединенные Штаты Америки рассматривают все варианты взаимодействия ради демократии в Венесуэле. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

На вопрос, рассматривает ли администрация президента США Дональда Трампа возможность применения силы против властей Венесуэлы, Помпео ответил, что рассматривается каждая опция.

«Мы собираемся сделать то, что нужно, чтобы голос венесуэльского народа был услышан, демократия восторжествовала и у народа Венесуэлы было светлое будущее», — сказал госсекретарь.

Помпео охарактеризовал президента Венесуэлы Николаса Мадуро «худшим вариантом тирана», выразив надежду на то, что венесуэльский народ «осознает это».

«Я убежден в том, что народ Венесуэлы будет уверен в том, что дни Мадуро сочтены», — сказал Помпео.

Госсекретарь США также в эфире CNN посоветовал верить администрации Трампа на слово, отвечая на вопрос, какие у него есть доводы для тех, кто опасается контрабанды оружия и наркотиков, поставляемых под видом гуманитарной помощи, в том числе из США.

«Это гуманитарная помощь и больше ничего», — отметил Помпео.

Госсекретарь прямо не стал отвечать на вопрос, в какой степени на решения администрации Трампа влияет заинтересованность американского капитала в расширении своего присутствия в нефтяном секторе Венесуэлы. Помпео отметил, что задачей страны является обеспечение того, чтобы «кубинцы и россияне, которые в течение долгих лет сводят к нулю процветание этой страны, утратили былые позиции».

Помпео также считает, что со стороны действующего президента на границе с Колумбией действуют «банды и отдельные группировки».

Госсекретарь выразил надежду, что военные Венесуэлы смогут обеспечивать соблюдение демократических прав народа, а также оградят граждан от трагедий.

«В этом случае произойдут хорошие вещи, включая возрождение богатства, созданного упомянутым вами нефтяным сектором», — заключил Помпео.

23 января лидер оппозиции и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом. В результате действующий президент страны Николас Мадуро обвинил оппозицию и правительство США в попытке захвата власти, заявив о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В поддержку Гуаидо выступили ряд латиноамериканских стран, а также США и Канада. Позже к ним присоединился Европарламент. Мадуро поддержали Куба и Боливия, а также Россия, Белоруссия, Турция и Китай. 

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро заявил, что внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы грубо попирает нормы международного права, и назвал это вмешательство деструктивным.

Теги: Венесуэла, Майк Помпео
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