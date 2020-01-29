Путин отправил главу Чувашии в отставку

Перед отставкой Игнатьев стал героем двух публичных скандалов — он говорил, что нужно «мочить» некоторых журналистов и блогеров, а также «заставил сотрудника МЧС прыгать» за ключами от пожарной машины

Михаил Игнатьев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.

Игнатьев был освобожден от должности «в связи с утратой доверия», говорится в сообщении. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы Олег Николаев.

Николаеву 50 лет, он родом из Чувашии, с 2002 по 2004 год работал в местном правительстве, позже — в «Телефонстрое», ООО «АЛЗА», Ассоциации региональных банков России и Мособлбанке. В 2011 году стал депутатом Госсовета Чувашии от «Справедливой России». С 2013 по 2015 год работал в банке «Открытие».

Он бал кандидатом на выборах главы региона в 2015 году и набрал 14,7% голосов. Впоследствии стал депутатом Думы VII созыва, был зампредседателем думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах, предоставляемых депутатами, а в 2020 году возглавил комитет по делам национальностей.