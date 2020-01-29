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Политика ,  
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Путин отправил главу Чувашии в отставку

Перед отставкой Игнатьев стал героем двух публичных скандалов — он говорил, что нужно «мочить» некоторых журналистов и блогеров, а также «заставил сотрудника МЧС прыгать» за ключами от пожарной машины
Михаил Игнатьев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.

Игнатьев был освобожден от должности «в связи с утратой доверия», говорится в сообщении. Временно исполняющим обязанности главы региона стал депутат Госдумы Олег Николаев.

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Николаеву 50 лет, он родом из Чувашии, с 2002 по 2004 год работал в местном правительстве, позже — в «Телефонстрое», ООО «АЛЗА», Ассоциации региональных банков России и Мособлбанке. В 2011 году стал депутатом Госсовета Чувашии от «Справедливой России». С 2013 по 2015 год работал в банке «Открытие».

Он бал кандидатом на выборах главы региона в 2015 году и набрал 14,7% голосов. Впоследствии стал депутатом Думы VII созыва, был зампредседателем думской комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах, предоставляемых депутатами, а в 2020 году возглавил комитет по делам национальностей.

Игнатьев находится в Чувашии и по состоянию на вторник ему не было известно о готовящемся указе, говорит собеседник РБК в его окружении, который сам был удивлен, узнав об отставке. Сам Игнатьев не ответил на звонки РБК.

О том, что Игнатьев уйдет в отставку накануне сообщили источники РБК. Этому предшествовали два скандала с главой региона — во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, он заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию только чтобы зарабатывать «на разных схемах». «Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — сказал Игнатьев. Позже он извинился и заявил, что смысл его слов был в другом, но все «передернули и переиначили».

Другой скандал начался из-за видео, на котором Игнатьев на вручении пожарным ключей от новых машин высоко поднял руку, тем самым, как писали местные СМИ, «заставив офицера МЧС прыгать». Его действия раскритиковали в МЧС и «Единой России», после скандала Игнатьев был исключен из партии. В пресс-службе губернатора говорили, что прыгавший за ключами мужчина — давний знакомый Игнатьева и все проходило в дружеском ключе.

Собеседники РБК в администрации президента говорили, что отставка Игнатьева была запланирована еще до скандалов с его участием. По их словам, у него были низкие рейтинги и проблемы со здоровьем. Полномочия Игнатьева, который руководил Чувашией с 2010 года, истекали в сентябре 2020 года.

Авторы: Константин Нагаев, Елизавета Антонова
Теги: Чувашия, губернатор
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