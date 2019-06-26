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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Экс-губернатора Сахалина Хорошавина этапировали в колонию

Бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взяточничество, отправили в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ФСИН.

Как отмечает «Sakhalin.Info», ведомству неизвестны подробности о месте отбывания наказания. Там добавили, что с момента вступления приговора в силу прошло два месяца и по закону Хорошавина не могут больше держать в СИЗО.

Адвокат Хорошавина Евгений Балабас сообщил «РИА Новости», что его не известили о переводе подзащитного из СИЗО в Южно-Сахалинске. Еще один адвокат Ольга Артюхова сказала «Sakhalin.Info», что тоже не знает об этом. Она отметила, что есть второе дело — о взятках, и, согласно 217 статье УПК, Хорошавин сейчас знакомится с материалами по нему.

«Есть масса примеров в той же Москве, когда люди месяцами, годами в СИЗО находятся. У них есть вступившие в силу приговоры, но они все равно содержатся в изоляторе, где могут работать с адвокатами и знакомиться с материалами», — сказала Артюхова.

В 2018 году Хорошавина обвинили в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Следствие считает, что он незаконно получил 522 млн руб. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб.

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По делу также проходят бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов и бывший вице-премьер региона Сергей Карепкин. Их также признали виновными в получении взяток и приговорили к девяти с половиной годам и восьми годам колонии строгого режима соответственно. Помимо этого, суд назначил Икрамову штраф в 171 млн руб., а Карепкину — в 4 млн руб.

Теги: Александр Хорошавин, Сахалин, колония строгого режима
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