Обвиняемого во взятках экс-главу Удмуртии поместили в больницу

Обвиняемого в получении взяток бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева поместили в больницу, сообщили РБК в Объединенной пресс-службе судейского сообщества республики.

В пресс-службе пояснили, что Соловьева поместили в стационар из-за обострения хронического заболевания. В судебном заседании на время болезни экс-чиновника объявили перерыв до 1 октября.

В апреле 2018 года Соловьеву в окончательной редакции было предъявлено обвинение в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). По версии следователей, в 2014–2016 годах Соловьев получил от организаций, строящих мостовые переходы через реки Кама и Буй у города Камбарки в Удмуртии, взятки в размере 139 млн руб. и доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. Они также незаконно оказали ему кадастровые услуги имущественного характера. За полученную сумму организации получили внеочередную оплату своих работ из государственного и муниципального бюджетов и лицензии на недропользование в республике.

Чиновник был задержан в апреле 2017 года, после чего его этапировали в Москву, где он был заключен под стражу. Тогда за него вступились республиканский парламент и «Единая Россия», которые составили на чиновника положительную характеристику. Президент Владимир Путин отстранил Соловьева от занимаемой должности «в связи с утратой доверия». В мае того же года экс-главу Удмуртии отпустили под домашний арест из-за показаний, которые он дал на коллег.