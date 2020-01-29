Турчак пригрозил отставками «не слышащим президента» чиновникам

Отставка в связи с утратой доверия грозит каждому чиновнику, который не слышит президента, сказал секретарь генсовета «Единой России» после отставки главы Чувашии

Андрей Турчак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, заявил, что так будет с каждым чиновником, кто не слышит президента.

«Независимо от должности или статуса», — добавил Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

Заместитель Турчака и ответственный секретарь комиссии по этике «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что история с Игнатьевым должна стать уроком для всех управленцев. Он отметил, что поведение Игнатьева несовместимо ни с членством в «Единой России», ни с должностью главы региона. Ревенко добавил, что согласен с решением президента о его отставке.

В среду указом президента Игнатьев был отправлен в отставку с должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия». До этого он был исключен из «Единой России». Эти решения последовали после серии скандалов с участием Игнатьева. Сначала во время выступления, приуроченного ко Дню печати, глава региона говорил, что нужно «мочить» журналистов и блогеров, которые «критикуют власть». Позднее Игнатьев на встрече с пожарными заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новой спецтехники.