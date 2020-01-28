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Отставки губернаторов ,  
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Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Уходу Михаила Игнатьева предшествовали скандалы с журналистами и МЧС и рекомендация комиссии по этике «Единой России» исключить его из партии
Михаил Игнатьев (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Уход со скандалом

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Официально уход главы республики состоится либо уже на этой, либо на следующей неделе, уточнил один из источников РБК.

Игнатьев не ответил на звонки и сообщения РБК. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров отказался от комментариев.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала. Во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, глава республики заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — подчеркнул Игнатьев.

Впоследствии он извинился за свои слова, заявив, что «смысл его речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили», и добавив, что всегда «корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи».

Глава Чувашии извинился за слова о необходимости «мочить журналистов»
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23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин».

На широко разошедшееся видео отреагировал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, заявивший, что руководство единороссов рассмотрит вопрос исключения Игнатьева из партии, а также его соответствия своей должности. Поведение Игнатьева «находится за гранью понимания», говорилось в заявлении Турчака. Глава МЧС Евгений Зиничев назвал поведение губернатора недопустимым.

В понедельник, 27 января, на сайте главы Чувашии появилось заявление Игнатьева, в котором он сказал, что отвергает «все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС». Губернатор напомнил, что в 2010 году участвовал со спасателями в тушении лесных пожаров: «Мы вместе ели и тушенку с кашей. Многих я лично знаю. За эти годы у нас человеческие, дружеские отношения сложились». В пресс-службе главы региона заявили, что он был лично знаком со спасателем, которому вручал ключи, и что все происходило «на позитивной ноте».

Эти объяснения не убедили единороссов. В понедельник партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов «Единой России». Замсекретаря генсовета партии власти Евгений Ревенко назвал действия Игнатьева унижением чести и достоинства офицера, «который спасает жизни людей», а рекомендацию об исключении губернатора из «Единой России», — «последовательной работой партии по очищению».

Окончательное решение об исключении Игнатьева должен принять президиум генсовета партии. Его дата еще не определена, ранее сообщал источник РБК в «Единой России».

Плановый уход

Отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов, рассказали РБК два близких к администрации президента источника. Полноценно руководить регионом во время нового срока чувашскому главе могло помешать состояние здоровья, пояснил один из них. У Игнатьева низкие рейтинги, что тоже сыграло свою роль, добавил второй собеседник РБК.

В июле СМИ сообщали о госпитализации Игнатьева в «тяжелом состоянии» в городскую Мариинскую больницу. В справочной больницы на вопрос РБК, находится ли в их медучреждении Михаил Васильевич Игнатьев, тогда подтвердили, что его полный тезка «на кардиологической неотложке в реанимации». Информацию о том, что глава республики попал в больницу с подозрением на инфаркт, РБК подтверждал и близкий к администрации Чувашии источник.

Пресс-секретарь Игнатьева, однако, заверял РБК, что глава региона находится в отпуске, и «его личное дело в отпуске заниматься тем, чем он хочет».

То, что Игнатьев уйдет в отставку, было понятно давно — он непопулярен, в регионе есть запрос на замену, говорит политолог Константин Калачев. «Может, поэтому (губернатор) и расслабился», — рассуждает он. «Все остальное — красивый спектакль, в котором Игнатьев случайно стал антигероем, остальные только этого и ждали. Прекрасная возможность убрать губернатора с пользой для всех», — резюмирует эксперт.

Авторы: Наталья Галимова, Елизавета Антонова
Теги: Чувашия, отставка
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