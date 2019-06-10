Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии

Бывший глава республики признан виновным по делу о мошенничестве. Ему также назначили 160 млн руб. штрафа

Вячеслав Гайзер (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ему также назначен штраф в 160 млн руб. Суд признал бывшего главу республики виновным в мошенничестве. Одновременно с этим, Гайзер оправдан по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе.

В марте прокурор попросил суд приговорить Гайзера к 21 году колонии строгого режима, а также штрафу в 500 млн руб. и лишить экс-главу республики Коми права занимать должности на госслужбе на пять лет.

Гайзер был арестован в 2015 году по обвинению в организации преступной группы, пытавшейся завладеть госимуществом. В ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против самого Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, председателя Государственного совета Коми Игоря Ковзеля, республиканского сенатора Владимира Торлопова и других лиц. Всего по «делу Гайзера» проходят 19 человек.

По версии следствия, с 2006 года преступное сообщество нанесло ущерб бюджету на 4,5 млрд руб. Главой и организатором преступного сообщества гособвинение считает бывшего гендиректора компании «Ренова» Александра Зарубина, который покинул Россию. Осенью 2016 года президент Владимир Путин отправил Гайзера в отставку в связи с утратой доверия.