Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Некоторые средства, похищенные в рамках коррупционных схем в «Энергоатоме», организатором которых НАБУ считает Миндича, могли оказаться в Москве, а часть денег была направлена на строительство вилл под Киевом, пишет Economist

Часть средств, похищенных в рамках коррупционных схем в «Энергоатоме», могла оказаться в Москве, а другая часть была направлена на строительство четырех роскошных вилл под Киевом, которые, предположительно, предназначались бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову и другими неназванными чиновниками, сообщает The Economist со ссылкой на расследование.

Речь идет о расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое 10 ноября объявило о раскрытой коррупционной схеме в операторе всех украинских АЭС. Ее организатором следствие считает совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии НАБУ бизнесмен и его сообщники брали «откаты» от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Миндич покинул Украину до обысков 10 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против него и другого фигуранта этого дела, бизнесмена Александра Цукермана.

Как писала «Украинская правда», к сфере влияния предпринимателя относят бывшего и нынешнего министров энергетики Германа Галущенко (с лета занимал пост главы Минюста) и Светлану Гринчук, а также экс-министра обороны, ныне секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Последний отвергал связь своей деятельности с чьи-либо влиянием. Галущенко и Гринчук подали заявления об отставке после требования Зеленского.

По этому делу арестованы исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бывший советник Галущенко, когда тот возглавлял Минэнерго, Игорь Миронюк. 18 ноября под арест с возможностью выхода под залог почти в 52 млн грн отправили Алексея Чернышова. Его обвиняют в получении $1,2 млн в рамках коррупционных схем. Чернышов вину не признал.

Источники Economist утверждают, что Зеленский был «поражен» масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения.