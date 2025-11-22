 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров с США о мире

Киев включил в делегацию для переговоров с США по миру Ермака и Буданова
Сюжет
Военная операция на Украине

В состав украинской делегации, которая отправится на переговоры с США по поводу плана урегулирования конфликта, войдут руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который ее возглавит, и глава ГУР Кирилл Буданов, свидетельствует указ, размещенной на сайте офиса Владимира Зеленского.

Среди других членов делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и его первый заместитель Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, а также советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе», — говорится в указе Зеленского.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
делегация Украина Владимир Зеленский переговоры
Кирилл Буданов фото
Кирилл Буданов
военный, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины
4 января 1986 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Материалы по теме
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану
Политика
Reuters сообщил об одобрении Умеровым большей части мирного плана США
Политика
Вэнс назвал три главные характеристики мирного плана по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 14:15 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 14:15
Хэмилтон назвал нынешний сезон самым сложным в карьере в «Формуле-1» Спорт, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В МИДе заявили, что контакт Путина и Трампа стоит на повестке дня Политика, 14:28
Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров с США о мире Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 14:04
Украина и США проведут в Швейцарии переговоры по мирному плану Политика, 14:03
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
От «умной кнопки» до инвестиций: как технологии меняют жизнь Недвижимость, 14:01
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на Гран-при в Омске Спорт, 13:57
Офис Зеленского анонсировал консультации о шагах для завершения конфликта Политика, 13:55
Как в России готовят кадровый резерв для технологического суверенитета Национальные проекты, 13:55
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
Восемь автомобилей и два мотоцикла сгорели в Москве после поджога Город, 13:37