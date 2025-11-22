Офис Зеленского обнародовал состав делегации для переговоров с США о мире
В состав украинской делегации, которая отправится на переговоры с США по поводу плана урегулирования конфликта, войдут руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который ее возглавит, и глава ГУР Кирилл Буданов, свидетельствует указ, размещенной на сайте офиса Владимира Зеленского.
Среди других членов делегации секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров и его первый заместитель Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, а также советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира в таком составе», — говорится в указе Зеленского.
