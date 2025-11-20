В Раде рассказали о требовании Арахамии и Буданова уволить Ермака

Зеленский не хочет увольнять главу своего офиса Андрея Ермака, рассказали депутаты Гончаренко и Безуглая. Ермак фигурирует в прослушке по делу о коррупции в «Энергоатоме». По нему также проходит соратник президента Тимур Миндич

Давид Арахамия (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие президенту Владимиру Зеленскому и потребовал уволить главу его офиса Андрея Ермака, чтобы сохранить партийное большинство в Верховной раде, заявил депутат от оппозиционной «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

По его словам, к Арахамии присоединились глава украинской разведки Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. По данным Гончаренко, Зеленский отклонил их требование.

«Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется — он потеряет Раду», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

О том, что Зеленский не хочет увольнять Ермака, также сообщила депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. «Если президент попробует спрятаться и не примет решения, это может стать началом конца. Без преувеличения. Атмосфера у нас внутри накалена до предела. Снаружи тоже», — отметила она.

Андрей Ермак фигурирует в материалах прослушки по делу о коррупционных схемах в «Энергоатоме» (оператор украинских АЭС), заявлял депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк. По его словам, он упоминается под прозвищем Али-Баба (оно образовано из инициалов главы офиса Зеленского — АБ).

Расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины. В схемах с откатами от контрагентов «Энергоатома», по данным «РБК-Украина», участвовали в том числе соратник Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. У него прошли обыски, но он покинул Украину, писала «Украинская правда». Еще один фигурант дела — Валерий Галущенко. Он отправлен в отставку с поста главы Минюста 19 ноября, ранее несколько лет был министром энергетики.