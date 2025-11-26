 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ZN узнала, что Зеленскому сообщили о подозрении против Ермака в коррупции

НАБУ и САП собрали материалы для выдвижения обвинений против Ермака и Умерова и сообщили об этом Зеленскому. Как утверждает издание, он в ответ назначил их руководителями делегации на переговоры по урегулированию конфликта
Андрей Ермак и Рустем Умеров
Андрей Ермак и Рустем Умеров (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Руководители главных украинских антикоррупционных ведомств НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко сообщили президенту Владимиру Зеленскому о готовности материалов для выдвижения обвинений против главы его офиса Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Об этом пишет «Зеркало недели» (ZN) со ссылкой на источники.

Встреча состоялась в июле, после того как украинские власти попытались лишить НАБУ и САП независимости, но отказались от этих усилий на фоне массовых протестов и давления Евросоюза.

ZN утверждает, что Зеленский на основании этой информации решил назначить Ермака и Умерова руководителями переговорной делегации.

«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за дело Миндича
Политика
Владимир Зеленский

По сведениям «Украинской правды», Ермак на фоне дела Тимура Миндича поручил начать предварительное расследование в отношении руководителя САП Александра Клименко. УП связывает решение с публикациями НАБУ об операции «Мидас», связанной с хищениями и отмыванием денег в окружении Зеленского, и неудачной встречей президента с руководством антикоррупционных органов. Сразу после этого Ермак поставил задачу силовикам готовить дело в отношении Клименко.

НАБУ в ноябре опубликовало информацию о расследовании коррупционного дела в сфере энергетики, в том числе записи прослушки разговоров. Главный фигурант — бывший коллега Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич. После этого два министра ушли в отставку.

