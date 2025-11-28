 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Что известно об обысках у Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
У главы офиса президента Украины проходят обыски. По данным FT, они связаны с делом бизнесмена Тимура Миндича. О роли Ермака в самом громком коррупционном расследовании за последние годы — в материале РБК
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Утром 28 ноября «Украинская правда» сообщила об обысках у главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным издания, на территорию правительственного квартала в Киеве зашли около десяти сотрудников Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП).

  • Позднее эти сведения подтвердили в НАБУ. «Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали позднее», — говорится в сообщении в телеграм-канале НАБУ.
  • Ермак уточнил в своем телеграм-канале, что НАБУ и САП «проводят процессуальные действия» у него дома. «Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте — мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — написал он.
  • Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники пишет, что обыски проходят на рабочем месте Ермака и в помещении на ул. Банковой, где он проживает.
  • Ермаку готовятся предъявить подозрение, сообщили нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
  • Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на источники, связал обыски с расследованием «Мидаса».

Ермак рассказал об обысках НАБУ у него в квартире
Политика
Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины упоминается в расследовании самого громкого за последние годы дела о коррупционной схеме, в организации которой обвинили совладельца студии «Квартал 95», соратника Владимира Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича. По словам нардепа Ярослава Железняка, Ермак фигурирует на «пленках Миндича» под псевдонимом Али-Баба. Операция следователей носит название «Мидас».

По версии обвинения, коррупционная схема была выстроена вокруг госконцерна «Энергоатом» (оператор украинских АЭС) — Миндич и его сообщники требовали у контрагентов «откаты» за контракты. Следователи полагают, что бизнесмен пользовался «дружескими отношениями» с Зеленским. Скандал привел к увольнению министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светланы Гринчук. Украинские депутаты, в том числе от правящей партии «Слуга народа», требовали отставки Ермака, однако этого не произошло. Президент Украины поддержал действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных. Миндич покинул страну незадолго до обысков.

Ермак возглавил офис президента Украины в феврале 2020 года, сменив на этой должности Андрея Богдана.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Украина Андрей Ермак НАБУ Тимур Миндич обыски коррупция
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
