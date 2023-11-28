Война Израиля и ХАМАС. Главное

Главное к 13:40 мск

Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на два дня. Условия прежние: в обмен на освобождение одного израильского заложника — освобождение трех палестинских заключенных и пропуск 200 грузовиков гуманитарной помощи в сектор Газа ежедневно.

Стороны провели четвертый обмен. ХАМАС освободил 11 заложников. У всех у них двойное гражданство: это трое французов, двое немцев и шестеро аргентинцев, сообщили в МИД Катара. Израиль передал 33 палестинских заключенных — 30 подростков и трех женщин.